Degerfors inkasserade sin tredje raka förlust – efter dråpliga självmålet

Sirius tog emot ett Degerfors som var utan den avstängda mittfältskuggen Adam Carlén. Något som skulle visa sig lyckosamt för Uppsala-laget.

För från ingenstans kunde Sirius skära igenom Degerfors mittfält med en snabb passning. Via högerkanten kunde hemmalaget sedan hitta in i straffområdet och göra matchens första mål redan i den tredje minuten.

Det var Jacob Ortmark, som kom från just Degerfors inför säsongen, som låg bakom Johan Karlssons 1–0 mål.

Även om Degerfors skulle vakna och spela upp sig var det Sirius som skapade lägena. Den kreativa japanen Yukiya Sugita hittade fram till målfarlige Christian Kouakou som i ett fritt läge sköt utanför. Samme Kouakou skulle få ännu ett jätteläge när han blev frispelad i straffområdet men blev nekad av Ismael Diawara.

Bortalaget kunde, med snabba passningar, sätta ett rejält tryck på Sirius och det var så när att Abdelrahman Saidi kunde placera in kvitteringen när han kom igen på vänsterkanten. En fin räddning av David Nilsson stoppade honom den gången.

Sätta snavben på sig själv är inte att föredra.

Men det var just det som Degerfors skulle göra. Christian Kouakou slog in ett höstlöv till inlägg som damp ner vid bortre stolpen. Där stod en helt ohotad Gustav Granath som såg ut att vilja nicka den till Ismael Diawara. Men målvakten var inte där och fick istället se bollen nickas in i eget mål.

Resultatet 2–0 skulle stå sig halvleken ut. Uppförsbacken inför andra halvlek var ett faktum.

Degerfors kom ut i andra halvlek och var mer direkta. Man försökte skapa – utan framgång.

Yukiya Sugita hittade fram till Christian Kouakou som, återigen, inte kunde hitta nät från ett öppet läge. Kort därefter skulle Johan Karlsson vara nära sitt andra mål efter ett par snabba överstegsfinter men skottet gick över.

Sirius visade sedan upp en allsvensk rutin när man kunde fortsätta att kontrollera matchen. Degerfors ville framåt men det sade stopp varje gång.

Bortalaget kunde ändå skrapa fram någon chans här och där men det ville sig inte. Inhoppande Johan Bertilsson missade ett friläge och returen kom sedan ut till en liggandes Christos Gravius som sköt över det öppna målet.

Det ville sig inte för Degerfors som inte lyckades peta in någon boll på Sirius och den tredje raka förlusten var därmed ett faktum.

Matchens läktarkamp...

Härligt att se! Redan från uppvärmningen satte klackarna igång och försökte överrösta varandra. Degerforssupportrarna slutade aldrig sjunga resultatet till trots. Respekt!

Matchens konstigaste...

Vad tänkte Gustav Granath egentligen? Det var ett av dem konstigare besluten man har sett på en fotbollsplan när han nickade in 2–0 till motståndarlaget.

Matchens spelare...

Yukiya Sugita. Japanen gick inte att stoppa i dag och Degerfors fann inte några medel för att ens komma nära honom. Om Christian Kouakou hade varit på topp hade det nog kunnat bli en tre, fyra assist...

Matchfakta

IK Sirius FK – Degerfors IF: 2–0

Mål: 1–0 Johan Karlsson (3), 2-0 (självmål) Gustav Granath (27),

Varningar, IKS: Jacob Ortmark , DIF: Oliver Ekroth, Sebastian Ohlsson

Domare: Glenn Nyberg, Borlänge

Publik: 2 242

Lagen

IK Sirius FK: (4–3–3) David Mitov Nilsson – Johan Karlsson (60), Patrick Nwadike (85), Tim Björkström, Dennis Widgren – Nahom Girmai Netabay (85), Marcus Klingenberg Mathisen, Jacob Ortmark – Laorent Shabani (70), Christian Kouakou, Yukiya Sugita (70).

Avbytare: Karl Larsson (70), Jamie Roche (85), Herman Sjögrell (70), Adam Ståhl (85), Ekin Bulut, Moustafa Zeidan (60), Hannes Sveijer.

Degerfors IF: (3–4–3) Ismael Diawara – Gustav Granath, Oliver Ekroth, Sebastian Ohlsson – Erik Lindell (57), Justin Salmon (78), Christos Gravius, Anton Kralj (65) – Abdelrahman Saidi, Villiam Dahlström (57), Victor Edvardsen.

Avbytare: Jonathan Syberg Tamimi (57), Daniel Janevski, Ferhad Ayaz (65), Johan Bertilsson (57), Sean Sabetkar, Adhavan Rajamohan (78), Jeffrey Gal.