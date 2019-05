Man i 30-årsåldern slog sönder bilrutor med järnrör

Polisen åker till området men mannen är då borta. Man letar och strax före midnatt så så kontrolleras en mycket påverkad man i 30-årsåldern. På honom hittar man bilhandlingar från en av bilarna som skadats.

Mannen som hittas befinner sig inte långt från brottsplatsen. Han grips och tas med för provtagning på grund av att han uppträder mycket påverkad.

Minst två bilar ska utsatts för skadegörelse. Dels genom att rutor krossats, dels att registreringsskyltar brutits loss.

Mannen är misstänkt för skadegörelse, inbrott och försök till stöld. Det år oklart om han går att höra under natten. Om inte så kommer den misstänkte att i första skedet läggas in för tillnyktring. Förhör kommer då att genomföras under dagen på måndag.