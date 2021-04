Degerfors mardrömsmatch – tre spelare skadade • Anfallaren ut på bår: ”Såg inte jättebra ut”

Hemmapremiären för Degerfors blev ingen rolig historia för laget.

Förlust med 1–0 efter ett straffmål bara minuter innan halvtidspausen. Men utöver förlusten var det ett sargat lag som klev av Behrn arena efter slutsignalen.

Först ut var Gustav Granath som blev sittande i eget straffområde i den 42:a minuten och haltade sedan av planen.

In istället kom nyförvärvet Sean Sabetkar. Han spelade avslutningen av den första halvleken, fick ett gult kort i den 49:e minuten och sedan skadad i den 55:e.

Det var efter en nickduell på en hörna som försvararen satte sig ned och höll sig för ryggen. Efter lite behandling på sidan av planen gjorde han ett försök men det varade inte länge och inhopparen blev utbytt.

Men den otäckaste skadan kom på övertid.

Christos Gravius spelade in bollen i straffområdet, Johan Bertilsson styrde vidare och inbytte Villiam Dahlström kom löpande på bortre stolpen. Samtidigt kom Kalmarmålvakten Lucas Hägg Johansson utspringandes och det blev en kraftig kollision.

Dahlström blev liggande på konstgräset och fick tillslut bli utburen på bår.

– Vi har inte hunnit utvärdera skadorna, men det såg inte jättebra ut för Dahlström. Dom andra två vet vi inte heller, och det är tre skador idag som är tunga. Vi får kolla med vårt medicinska team hur dom ser på det, säger tränaren Andreas Holmberg.

Matchfakta

Mål: 0–1 (40) Oliver Berg, straff.

Varningar, Degerfors: Adam Carlén, Gustav Granath, Sean Sabetkar, Jonathan Tamimi. Kalmar: –.

Domaren: Kaspar Sjöberg, Malmö.

Degerfors

Ismael Diawara – Sebastian Ohlsson, Oliver Ekroth, Gustav Granath (ut 44) – Ferhad Ayaz (ut 60), Christos Gravius, Adam Carlén, Erik Lindell (ut 60) – Victor Edvardsen, Sargon Abraham (ut 68), Johan Bertilsson

Ersättare

Jeffrey Gal (MV), Jonathan Tamimi (in 60), Villiam Dahlström (in 68), Sean Sabetkar (in 44, ut 60), Anton Kralj (in 60), Abdelrahman Saidi (in 60), Adhavan Rajamohan