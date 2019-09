Degerfors på sjätteplats i Superettan – efter hemmaseger mot serieledaren

När Degerfors IF bjöd in till match på Stora Valla under tisdagen, var det serieledaren Mjällby som gästade.

Erik Björndahl, som alltjämt håller sig i toppen av skytteligan (delad förstaplats med Edin Hamidovic i Jönköping Södra) stod för hemmalagets lednigsmål. 1–0 i den nionde minuten, efter framspelning av Erik Lindell.

Strax före paus utökade Degerfors också, genom Adam Carlén i den 43:e minuten.

Med kvarten kvar att spela reducerade Mjällby, men mäktade inte med mer än så. Bubacarr Jobe gjorde i den 75:e matchminuten 2–1, vilket också fastställde slutresultatet.

Efter segern klättrar Degerfors ett pinnhål i tabellen. Man ligger nu sexa i Superettan, med nio poäng upp till Brage på kvalplatsen.

Degerfors IF – Mjällby AIF 2–1 (2–0)

Varningar: 1–1 (Axel Lindahl, Degerfors. Viktor Gustafson, Mjällby)

Mål: 1–0 (9) Erik Björndahl, 1–1 (43) Adam Carlén, 1–2 (75) Bubacarr Jobe.

Publik: 1284

Domare: Joakim Östling