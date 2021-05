Degerfors räddade poäng mot Norrköping – efter flera otäcka kollisioner • Spelare ut på bår

Degerfors började matchen klart piggare borta på Norrköping än vad de gjorde mot Djurgården i söndagens hemmaseger. Några halvfarliga anfall där bland annat Abdelrahman Saidi hade ett skott utanför i sin första start för säsongen. Även Sargon Abraham hade ett skott i burgaveln.

Men det var Victor Edvardsen som hade det farligaste läget. Abraham vrickade fram bollen och Edvardsen bröt sig loss, in i straffområdet men väl där hamnade han trångt och Oscar Jansson hade inga större problem att plocka upp den.

Utöver det var det mycket Norrköping.

Jonathan Levi och Abdelrazaq Ishaq stod för många fina aktioner på sin högerkant mot Anton Kralj. Även stjärnan Sead Haksabanovic var inblandad i mycket. Men Degerfors hade ett samlat försvarsspel som stod emot trycket länge.

Då var det en felpass som gav hemmalaget ledningen. Oliver Ekroth slog den rakt till Norrköping. Haksabanovic tog tid på sig, fintade och slog tillslut in bollen till på Samuel Adegbenros panna. Bollen ner till höger utom räckhåll för Jeffrey Gal.

Degerfors hade ett par chanser till men den första halvleken slutade 1–0.

Liksom den första halvleken började Degerfors den andra piggt. Lagets första hörna kom direkt och sen jämnade de ut bollinnehavet utan att skapa några farliga målchanser.

Men kvitteringen kom. Adam Carlén med en djupledsboll till Erik Lindell som slog ett inlägg efter backen. Bollen igenom hela straffområdet till Saidi som rullade in 1–1 nere vid den vänstra stolproten.

Norrköping följde upp målet med bland annat ett skott i stolpen från Levi och några till halvfarliga chanser.

Gästerna var inte helt ofarliga. Återigen bröt sig Edvardsen loss och fick till ett avslut från nära håll – Jansson i vägen även den gången.

Sju tilläggsminuter blev det, och då svängde matchen rejält. Kontringar åt båda hållen och tillslut ett Norrköping som forcerade med allt de hade utom målvakten i stort sett. Men målen uteblev och matchen slutade oavgjort.

Matchens straffsituation

Kralj får en felträff när han ska rensa undan bollen ur eget straffområde. Bollen ut över kortlinjen men Ekroth sträcker upp en hand och sätter fingrarna på den. Norrköpings tränaren Norling var märkbart irriterad när domaren friade den situationen.

Matchens kollision

Samuel Adegbenro sätter blicken på bollen på ett inlägg. Gal kommer utspringandes och boxar bort bollen. Det blir en hård kollision i luftrummet och båda spelarna blir liggandes. En bår kommer ut och det såg ut som det var färdigspelat för Norrköpinganfallaren. Båda spelarna kom upp på benen men mindre än minuten senare blev Adegbenro utbytt. Undrar om Hugo Cleasson han bli nervös för en allsvensk debut?

Matchens andra kollision

Minuter senare gick även Sean Sabetkar och Ari Skúlason nickade ihop i Degerfors straffområde. Båda spelarna blev liggande och Skúlason låg orörlig i gräset. Båren kallades in och efter några minuter rullades han av planen, drickandes ur en vattenflaska.

IFK Norrköping–Degerfors IF 1–1 (1–0)

Mål: 1–0 (38) Samuel Adegbenro, 1–1 (57) Abdelrahman Saidi.

Varningar, IFK: Samuel Adegbenro. Dif: Victor Edvardsen.

Domare: Granit Maqedonci.

Publik: 8.

IFK Norrköping (3-4-3): Oscar Jansson – Linus Wahlqvist, Marco Lund Nielsen, Viktor Agardius – Abdelrazaq Ishaq, Alexander Fransson, Isak Bergmann Jóhannesson, Ari Freyr Skúlason (ut 74) – Jonathan Levi, Samuel Adegbenro (ut 65), Sead Haksabanovic

Avbytare: Julius Lindgren (MV), Henrik Castegren, Christoffer Nyman (in 65, ut 83), Christopher Rasmus Nilsson Telo (in 74), Carl Björk, Kevin Javier Alvarez Hernandez, Manasse Kusu, Maic Sema (in 83)

Degerfors (3-4-3): Jeffrey Gal – Sean Sabetkar, Oliver Ekroth, Sebastian Ohlsson – Erik Lindell, Adam Carlén, Christos Gravius, Anton Kralj – Sargon Abraham (ut 74), Victor Edvardsen, Abdelrahman Saidi (ut 90+4)

Avbytare: Jonathan Tamimi, Daniel Janevski, Ferhad Ayaz (in 90+4), Johan Bertilsson (in 74), Christoffer Viktorsson, Adhavan Rajamohan, Hugo Claesson