Degerfors skyttekung hade svårt i nya rollen: ”Inte riktigt det jag är bra på – kan så otroligt mycket bättre” • Tangerade udda allsvenskt rekord

Förra året vräkte han in 19 mål och ledde Degerfors till allsvenskan.

Men väl där placerades Johan Bertilsson i en ovan roll allra längst fram – och kom in till ett enda avslut.

– Jag vet att jag kan så otroligt mycket bättre, men det är klart att rollen spelar in, säger Bertilsson som tangerade ett allsvenskt rekord i matchen.