Degerfors tappade segern på tilläggstid – Erik Björndahl upp i ensam skytteligaledning

Det skulle dröja knappt 20 minuter innan målnollan skulle spräckas i mötet mellan Örgryte och Häcken. Det genom Erik Björndahl som höll sig framme på en hörna och tryckte in ledningsmålet med pannan. Hans 18 mål för säsongen vilket betydde att han gick upp i ensam skytteligaledning. I övrigt var det främst Örgryte som ägde boll under den första halvleken, utan att skapa de riktigt heta målchanserna.

I pausintervjun med Cmore sa anfallare Björndahl följande om Degerfors insats första 45.

– Det är tufft där ute. De gör det bra samtidigt som vi jobbar bra i försvaret och håller dem ifrån att skapa chanser, så vi kan bygga vidare på detta.

Och det såg länge ut som att Björndahl skulle bli matchhjälte för värmlänningarna.

Men i den 91:a minuten fick Jacob Ortmark bollen på handen i eget straffområde. Straff till Örgryte.

Fram stegade mittbacken David Engström som inte gjorde några misstag från elva meter och snuvade Degerfors segern.

Örgryte IS–Degerfors IF 1–1 (0–1)

Mål: 0–1 (19) Erik Björndahl, 1–1 (93) David Engström

Startelva Degerfors IF: Ismael Diawara - Gustav Granath, Oliver Ekroth, Christoffer Wiktorsson - Erik Lindell, Adam Carlen, Jacob Ortmark, Axel Lindahl (ut 87) - Marcus Astvald (ut 93), Erik Björndahl, Ferhad Ayez (ut 70)

Avbytare: Jeff Gal, Christos Gravius (in 70), Filip Stankovic (in 87), Erik Grandelius, Emil Porten, Viktor Götesson (in 93), Jose Segura Bonilla

Domare: Fredrik Hansson