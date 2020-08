Degerfors tunga poängsvit bruten – föll i seriefinalen: ”Det är pissigt just nu”

Det vankades toppmöte på Stora Valla när serietvåan Halmstads BK gästade serieledarna Degerfors IF.

Det hela inleddes svängigt. Anfall på anfall, fram och tillbaka. Men inget av lagen tog sig hela vägen fram till avslutsläge.

I den 16:e minuten höll sig gästernas Thomas Boakye framme och avslutade från straffområdeslinjen. Skottet gick strax utanför. Men han skulle få anledning att fira för några minuter senare nickade den ghananske yttern in 0–1. Detta efter ett fint inlägg där Degerfors helt tappade markeringen.

Målet blev en väckarklocka för Degerfors som spelade upp sig. Närmast kvittering innan paus var Villiam Dahlström som tryckte av från 25 meter och tvingade Malkolm Nilsson i Halmstad-målet till en mycket kvalificerad räddning.

Andra inleddes som den första avslutades. Degerfors jobbade sig allt mer in i matchen och i den 59:e minuten fick Axel Lindahl ett fint inlägg som han satte pannan till. Marginalerna var fortsatt inte på värmlänningarnas sida och bollen gick några decimeter över.

Det var runt inbytte Axel Lindahl saker hände. Tio minuter senare fick han skottläge till vänster i straffområdet. På volley drog han till med yttersidan, men bollen rullade återigen utanför.

Istället kunde Halmstad i anfallet efter utöka till 0–2 genom mittbacken Andreas Johansson, vilket också blev slutresultatet.

Därmed är Degerfors elva matcher långa svit utan förlust bruten. Dock är laget i fortsatt serieledning med bättre målskillnad än Halmstad.

– Återigen gör vi en dålig första halvlek sen får vi jobba i uppförsbacke. Vi ryckte upp oss i andra, men det är pissigt just nu, säger Victor Edvardsen till Dplay.

Matchfakta:

Degerfors IF–Halmstads BK 0–2 (0–1)

Mål: 0–1 (19) Thomas Boakye, 0–2 (73) Andreas Johansson

Startelva Degerfors IF: Jeff Gal – Daniel Janevski (ut 46), Oliver Ekroth, Sebastian Ohlsson – Erik Lindell (ut 76), Adam Carlen (ut 76), Christos Gravius, Gustav Granath – Johan Bertilsson, Villiam Dahlström, Victor Edvardsen

Avbytare: Ismael Diawara, Axel Lindahl (in 46), Christoffer Wiktorsson, Jacob Ortmark (in 76), Ferhad Ayez (in 76), Marcus Astvald, Jose Segura Bonilla

Varningar: Victor Edvardsen (DIF), Joseph Baffo (HBK), Joel Allansson (HBK)

Domare: Joakim Östling

Publik: –