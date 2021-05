Degerfors utklassade ÖSK i länsderbyt – anfallarens hattrick gav första derbysegern på 25 år

Efter 24 års väntan så var det till slut dags för ett nytt länsderby mellan Degerfors och ÖSK i allsvenskan. Matchen spelades i ett soligt Degerfors och på ett Stora Valla som hade återställts efter vandaliseringen som skett under natten till derbyt.

Matchupptakten var jämn och det var ÖSK som skapade den första farligheten. Det när Nordin Gerzic hittade pannan på Agon Mehmeti, men anfallaren skarvade nicken över målramen.

Efter tio minuter hände något. Degerfors började ta över tillställningen helt och skapade farligheter gång på gång. Bland annat när Johan Bertilsson kom igenom och rundade målvakten Bobby Allain, men den gången fanns Andreas Skovgaard på mållinjen för att rädda ÖSK.

Ingen kunde dock rädda ÖSK några minuter senare när Victor Edvardsen kom upp på ett inlägg och lyckades skarva ett inlägg från Abdelrahman Saidi, via den bortre stolpen och in i mål. Bollen orkade nätt och jämt över mållinjen, men derbyts första mål var ett faktum.

Tio minuter senare hittade Saidi på nytt fram mot Edvardsen som sprintade sig loss bakom ÖSK:s backlinje. Från vänsterdelen i straffområdet placerade han sedan in sitt fjärde mål för säsongen vid den bortre stolpen.

Därefter var det närmre 3–0 hela vägen fram till att ÖSK skapade en hörna i slutet av halvleken. På den kom Benjamin Hjertstrand högst, men hans nick träffade stolpen.

För ÖSK betydde det att man för andra matchen i rad hade med sig ett underläge på 0–2 in till halvtidsvilan. I andra började sedan en jakt på en ny vändning.

Laget skapade också flera chanser och efter tio minuter sjöng det återigen till i stolpen. Det efter en bra aktion från Deniz Hümmet som försökte nå Mehmeti i boxen, men bollen rann hela vägen igenom och tog i virket.

Axel Kjäll valde något senare att skifta anfallare och byta in Erik Björndahl istället för Mehmeti. Det var också nära att bli ett riktigt succéinhopp, men Björndahls superläge från bara någon meter toppades av nära vännen och Degerforsmålvakten Ismael Diawaras jätteräddning.

Diawara ställdes på nytt prov med 25 minuter kvar när Hümmet mötte ett inspel på ett. Bollen gick lite för rakt på för ÖSK-spelarens del och Diawara kunde kasta sig och nå bollen.

Därefter kom ÖSK:s attacker av sig något och med kvarten kvar kunde istället Degerfors utnyttja en omställning. Laget hade haft lägen även tidigare i halvleken, men den här gången sprang Edvardsen ifrån Almebäck och skickade in bollen i krysset förbi Allain.

Lagen skapade någon chans till var, men matchen var redan avgjord. Därmed kunde Degerfors vinna säsongens första länsderby och ta sin första derbyseger i allsvenskan sedan 1996.

Matchfakta

Mål: 1–0 (19) Victor Edvardsen, 2–0 (29) Victor Edvardsen, 3–0 (76) Victor Edvardsen.

Varningar, Dif: Abdelrahman Saidi, Erik Lindell, Sebastian Ohlsson. ÖSK: –.

Domare: Bojan Pandzic, Hisingsbacka.

Publik: 8.

Lagen

Degerfors (3–4–3): Ismael Diawara – Sean Sabetkar, Oliver Ekroth (K), Sebastian Ohlsson – Ferhad Ayaz (ut 61), Adam Carlén (ut 88), Christos Gravius, Anton Kralj (ut 88) – Abdelrahman Saidi (ut 72), Johan Bertilsson (ut 88), Victor Edvardsen.

Avbytare: Jeffrey Gal (mv), Gustav Granath (in 88), Jonathan Tamimi (in 88), Daniel Janevski, Sargon Abraham (in 72), Erik Lindell (in 61), Adhavan Rajamohan (in 88).

ÖSK (4–2–3–1): Bobby Allain – Daniel Björnquist, Michael Almebäck (ut 80), Andreas Skovgaard, Benjamin Hjertstrand – Johan Mårtensson (ut 80), Nordin Gerzic (K) – Dennis Collander (ut 72), Deniz Hümmet, David Seger – Agon Mehmeti (ut 59)

Avbytare: Mergim Krasniqi (mv), Erik Björndahl (in 59), Taha Ali, Hussein Ali (in 80), Romain Gall (in 72), Noel Milleskog, Kevin Walker (in 80).