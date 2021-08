Degerfors utskåpade – släppte in mål i andra minuten

Redan i den andra minuten skulle Elfsborg visa vilka som bestämmer på Borås arena.

En hög boll flög in över straffområdet och högst på den kom Leo Väisänen som nickade in kvällens första mål från nära håll.

Sedan skulle det bara fortsätta. Formstarka Elfsborg låg och väntade i vassen. Sedan när läget dök upp högg man.

Och som man högg.

Det behövdes bara två passningar för de gulsvarta. Sedan var de igenom.

I sina lägen var man sedan kliniska.

En av matchens förgrundsfigurer Marokhy Ndione hade två jättelägen på rad. Varav det andra resulterade i mål. En vilt kämpande Ismael Diawara kunde inte stå emot när den reslige hemmaspelaren nickade in 2–0.

Bortalaget försökte ta sig in i matchen vid flera tillfällen men det där lilla extra fanns inte där.

Victor Edvardsen brände två fria lägen i straffområdet.

Abdelrahman Saidi sköt och sköt men lyckades inte komma riktigt nära.

Missförstå mig rätt nu. Degerfors gör ingen dålig första halvlek, spelmässigt – men ligger ändå under med 2–0.

I den andra halvleken skulle misären fortsätta.

Inte ens fem minuter in kunde Jeppe Okkels, också väldigt bra denna kväll, rulla in 3–0 i öppen kasse. Det var nästan ett sådant läge där han kunde ha lagt sig ner och nickat in bollen. En fin assist var det av Marokhy Ndione.

Det var sedan ett oinspirerat Degerfors som tog sig an det som återstod av matchen.

Elfsborg var inte heller särskilt sugna på att hitta på något mer. Istället passade man på att rotera laget och vila ett par nyckelspelare.

Den tuffa matchperioden startade alltså på värsta sätt för Degerfors. Ett 3–0 resultat i ändan och ett försvarsspel som kan ge även den tappraste mardrömmar.

Matchens... kalldusch Direkt efter avspark öppnade sig himlen och regnet föll ner över spelarna. Det var ändå inget mot vad Degerfors åkte på två minuter senare när Elfsborg kunde göra matchens första mål.

Matchens... försök Abdelrahman Saidi försökte verkligen. Frågan är om inte han är den enda spelare i Degerfors som kommer undan med godkänt? Blev utbuad av hemmafansen vilket alltid är ett tecken på att man har gjort någonting bra.

Matchens... bästa Jeppe Okkels var en klass för sig själv den här matchen. Vilken spelare.

Matchfakta:

Mål: 1–0 Leo Väisänen (2), 2–0 Marokhy Ndione (27), 3–0 Jeppe Okkels (49).

Varningar: Dif: Oliver Ekroth.

Lagen: IFE: (4–3–3) Tim Rönning – Christopher Mc Vey, Maudo Lamine Jarjué, Leo Väisänen, Simon Strand – Marokhy Ndione, Frederik Holst (68), Andre Ibse Romer (52) – Jeppe Okkels (68), Per Frick (68), Alexander Bernhardtsson (17).

Avbytare: Mathias Dyngeland, Samuel Holmén (68), Simon Olsson (68), Jacob Ondrejka (68), Robert Gojani (52), Ahmed Qasem (17), Johan Larsson.

Dif: (4–2–3–1) Ismael Diawara – Daniel Janevski, Oliver Ekroth, Sebastian Ohlsson, Anton Kralj – Gustav Granath (85), Adam Carlén – Sargon Abraham (69), Johan Bertilsson (69), Abdelrahman Saidi (85) – Victor Edvardsen.

Avbytare: Jonathan Tamimi (85), Ferhad Ayaz, Villiam Dahlström (69), Sean Sabetkar, Justin Salmon (85), Adhavan Rajamohan (69), Jeffrey Gal.

Publik: 2 206

Domare: Joakim Östling