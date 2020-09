Degerfors vände och vann – inhopparen låg bakom ett otroligt självmål: ”Det ser lite klumpigt ut”

När Degerfors tog emot Dalkurd hemma på Stora Valla hade de chansen att ta tredje raka segern efter 4–1 mot Halmstad och senast 4–2 mot Jönköping Södra. Och trots att det var underläge med 0–1 i halvtid lyckades hemmalaget vända matchen och vinna – efter ett märkligt självmål från Dalkurd.

– Den satt långt inne. Men det visar på styrka att vi kan vinna trots att inte spelet var så bra idag. Väldigt skön seger.

Degerfors öppnade matchen starkt och skapade en drös halvchanser i jakten på matchens första mål. Istället var det Dalkurd och John Junior Igbarumah som satte fart in i hemmalagets straffområde, Sebastian Olsson klev in och domaren tyckte att det var lite för hårt. Samme Junior la upp bollen och satte det 0–1 till gästerna – på en tveksam straff, enligt Lindahl.

– Jag springer och värmer upp så jag ser inte så bra, det är väldigt långt. Jag är inte den som ska uttala mig men från min vinkel ser det ut som han petar på bollen, bollen ändrar riktigt.

Tio minuter in i den andra halvleken blev Lindahl inbytt istället för Marcus Astvald när Degerfors var tvungna att forcera.

– Det är bara att gå ut och köra när man ligger under. Jag visste att vi skulle skapa chanser och att jag skulle kunna skapa lite. Det var bara att gå ut och göra det man är bra på även fast det var jobbigt.

Sagt och gjort, chanser skapades. Lindahl stod själv för ett gäng soloprestationer från sin kant men det var Villiam Dahlström som hittade målet först. På ett inlägg från Erik Lindall satte han fram pannan och nickade in sitt tionde mål för säsongen.

Kvarten senare satte Lindahl fart på vänsterkanten igen.

– Jag tycker först att det är bra kombination mellan mig och Viktor ute på kanten, han lirkar in den fint mellan backarna och sen försöker jag bara chippa in den på ytan. Det är klart att det är lite flyt att den går in i mål men det är bra spel som leder fram till det. Men vi förtjänade det, vi var det bättre laget idag och speciellt i andra halvlek.

Det ser nästan ut som han borde han kunnat rensa bort den, vad tycker du?

– Det ser lite klumpigt ut, man han hamnar i ett svårt läge. Han måste nästan göra en bicykleta för att få bort den.

Se målet i spelaren nedan!

Lindahl har fått speltid i samtliga 18 matcher för Degerfors. Tolv från start och sex inhopp, hittills har det inte blivit något mål men däremot fyra assist.

– Jag känner att det har gått bra. Vi har stor bredd i truppen och gått runt på en del spelare. Dom som har startat när jag har suttit på bänken har gjort det bra, det visar på att vi har en stark trupp. Det känns helt okej men jag kan ännu bättre.

Känner du att du tappar lite kontinuitet när det blir en del matcher från start och en del från bänken?

– Jag har ändå startat dom flesta matcherna, det är inga konstigheter. Jag spelar dom minuterna jag får.

Degerfors fortsätter att toppa superettan. Samtidigt vann tabelltvåan Halmstad med hela 4–0 hemma mot bottenlaget Umeå. Men tack vare segern är nu avståndet ner till kvalplatsen hela tio poäng.

– Det är klart det känns bra. Men vi ser idag att vi måste kämpa hårt varje match för att vinna, vi får ingenting gratis utan det gäller att lägga ner ett jävla arbete i varje match annars kommer vi inte vinna. Det är bara fortsätta köra.

Jag gissar inte att det känns klart på långa vägar?

– Absolut inte, det är tolv omgångar och 36 poäng kvar att spela om, det är många poäng.

Och ännu vågar inte mittfältaren drömma om allsvenskan.

– Det får du fråga mig om tre månader, avslutar Lindahl med ett skratt.

Degerfors IF–Dalkurd FF 2–1 (0–1)

Mål: 0–1 (28) John Junior Igbarumah, straff, 1–1 (66) Villiam Dahlström, 2–1 (81) självmål.

Varningar, DIF: Christos Gravius. DFF: Adi Terzic.

Utvisning, DIF:

Publik: –.

Domare: Enzo Vesprini, Köping

Degerfors

Ismael Diwara – Daniel Janevski (ut 55), Oliver Ekroth, Sebastian Olsson – Gustav Granath, Jacob Ortmark, Christos Gravius (ut 83), Marcus Astvald (in 55) – Johan Bertilsson, Villiam Dahlström (ut 89), Victor Edvardsen.

Ersättare: Jeffrey Gal (mv-res), Erik Lindell (in 55), Axel Lindahl (in 55), Joel Okon Daniel, Christoffer Viktorsson, Adam Carlén (in 83), José Segura Bonilla (in 89).