Degerforstränaren hyllar kylan efter största derbysegern på 70 år: ”Jäkligt imponerande – var orolig för det …”

Tobias Solberg spelade sex derbyn mot ÖSK som spelare, alla i superettan, utan att vinna. Två oavgjorda, fyra förluster.

Men som tränare ledde han redan i första försöket sitt Degerfors till första vinsten mot Örebro, i tävlingssammanhang, på 25 år. Och när Victor Edvardsen med kvarten kvar på egen hand fullbordade sitt hattrick och såg till att segermarginalen blev 3–0 ordnade han också Degerfors största allsvenska derbyseger på 70 år.

All den historik som finns mellan klubbarna och all den hets – och skadegörelse – som föregick tisdagskvällens drabbning kunde ha stigit hemmalagets spelare åt huvudet. Det var Solbergs farhåga när han med en pappmugg kaffe i handen tog plats på avbytarbänken strax före avsparken.

– Ja, vi var oroliga för det. Det har hetsats upp: ”Det här är derbymatchen”, ”den är ska vinnas”, ”det här är årets viktigaste match” … Därför var vi tränare tvungna att lägga fokus på att försöka hitta en bra balans. Det är bra att vara het, visst, men man måste ändå vara kall och inte bara ha hjärtat med där ute utan även hjärnan, säger Solberg och fortsätter:

– Jag är jäkligt imponerad av att vi lyckades reda ut det trots att spelarna märkt hur mycket matchen betydde för alla runtomkring. I stället för att det blev en het derbymatch med bara en massa kamp, som det piskats upp till, kunde hålla oss till vår gameplan och spela ett spel som gynnar oss.

I synnerhet var Solberg nöjd med Edvardsen. Tremålsskytten är känd för sin hetta, men höll sig på rätt sida linjen och nickstyrde in första målet, kom loss och placerade in det andra och löpte ikapp en rensning, höll undan Michael Almebäck och dundrade in det tredje.

– Han var verkligen i zonen i dag. Het och på, vilket han alltid är. Men precis som de andra grabbarna kunde han balansera det, och det är jag mest nöjd med. Det är kanonbra, jättekul att han fick göra tre mål, säger Solberg.

När farhågorna om mer kamp än skönspel kom på skam gjorde Degerfors i stället sin bästa allsvenska match för året, i varje fall den bästa halvleken.

För även om laget besegrat IFK Göteborg och Djurgården och plockat poäng av IFK Norrköping har det framför allt handlat om starka försvarsinsatser och omställningsspel mot topplag. Efter 1–0-förlusterna mot Kalmar och Mjällby lyckades Degerfors nu för första gången både spräcka nollan och vinna i en match där laget förväntats vara spelförande.

– Så var det. Om man tittar på första halvlek i synnerhet så var det första gången vi verkligen lyckades med vårt spel på allsvensk nivå. Det var första gången vi kunde driva och hota med vårt anfallsspel och dominera matchbilden som vi vill kunna göra. När Johan (Bertilsson) rundade målvakten och de (Andreas Skovgaard) räddade på mållinjen blev jag lite orolig, för man ska inte räkna med att vara så överlägsna som vi var hela matchen. Men sedan fick vi 1–0 två minuter senare, säger Solberg.

– 2–0 var betryggande att spela på i slutändan, men vi hade också lite tur. De hade en i stolpen i första och en bra period i andra där vi blev lite passiva för att vi var i ledningen samtidigt som de satsade mycket på ett kort och bara öste på.

Segern för upp Degerfors på sjätte plats i tabellen efter sju omgångar, bara en poäng bakom fyran Norrköping och tre från AIK på sista Europaplatsen.

Dif avslutar vårsäsongen med bortamatch mot Halmstad på söndag, en ny match där laget förväntas föra spelet.

– Så är det – men det är också lite farligt att vaggas in i det mot ett Halmstad som är trygga i att inte behöva föra spel och som vände 2–0-underläge mot Elfsborg senast. Det kommer bli en heltuff match där det gäller att inte vara nöjda med att bara ha bollen, säger Solberg.

Fotnot: I andradivisionen besegrade Degerfors ÖSK med 5–1 1959, men på allsvensk nivå är tremålsseger det största laget åstadkommit mot ärkerivalen: 4–1 1946, 3–0 1951 och nu 3–0 2021. Alla tre på Stora Valla.