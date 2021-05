Degerforstränaren jämför Djurgården med Liverpool – efter skrällsegern: ”Det är identiskt”

Ett serieledande Djurgården med synligt självförtroende kom till Stora Valla under söndagen. Degerfors var lågt i positionerna och fick spendera stora delar av matchen på att försvara.

– Dom är otroligt konsekventa i det dom gör, lättscoutade så. Men otroligt svåra att möta. Överbelastar på kanterna, drar in bollar. Jag satt och kollade på Liverpool igår, det är identiskt, säger tränaren Tobias Solberg

– Det är oftast så med bra lag. Dom är tydliga i vad dom vill göra, gör det synkat och konsekvent. Det är det som gör det svårt också på ett sett. Man ser ett tydligt mönster, ett tydligt samarbete, oerhört skickliga i sina spelvändningar, överbelastar, flyttar in mycket folk i box, hittar bakre ytan. Eller kombinerar sig fram på bollsida. Jag tycker dom påminner sig mycket om Liverpool, jag kan inte komma ifrån det.

Trots djurgårdstrycket var det Degerfors som gick vinnande ur matchen. Tack vare en del skicklighet, men kanske lite av något annat också.

– Djurgården är riktigt tunga att möta och det krävs att vi gör en jättebra arbetsinsats. Samtidigt behöver man ha lite tur också.

Oavsett om det var tur eller skicklighet, eller kanske lite av varje så stänkte Victor Edvardsen dit 1–0 från mittlinjen i den 85:e minuten. Bollen upp i krysset.

– Trycket ökar ännu mer i andra halvlek och Degerfors har knappt bollen på vår planhalva innan 1–0. Han gör väl det från egen planhalva så dom behövde inte ens det, ett fantastiskt mål, säger Djurgårdens tränare Thomas Lagerlöf.

Och Solberg kan inte göra annat än att hålla med.

– Det är otroligt, det är fantastiskt. Jag vet inte om han tittade upp och såg eller chansade. Han hade ett bra läge att passa också.

Bra att han inte passade va?

– Ja, nu var det de.

Matchen slutade 2–0 efter ytterligare ett mål från Edvardsen. Ett resultat som Degerforstränaren inte såg komma när klockan tickande in på slutminuterna.

– Vi hade tunga första tio i andra halvlek där vi inte kommer upp. Vi har någon sekvens i andra där vi är okej. Det kändes som att, om vi får med oss en poäng så blir det bra. Sen fick vi med oss alla tre och ett drömmål, så är det ibland. Nu får vi njuta av det.

Förutom målet var det en till situation i matchen som blev omdiskuterad både när det hände men även efter matchen. Ismael Diawara rusade ut ur eget straffområde och såg ut att springa ihop med Djurgårdens anfallare Edwards Chilufya. Det resulterade i ett gult kort men Djurgården ville ha mer än så.

– Jag har sett väldigt få situationer som det inte är rött. Det är risk för hans karriär om han inte hinner undan. Men domaren har dömt situationen och dom kan regelboken bäst, då var det väl bara gult, säger Lagerlöf.

Solberg kom till klubben 1998. Och hur den här vinsten rankas på listan över alla minnen är svårt, men definitivt något han kommer ta med sig.

– Det är stort för oss att vinna matcher i allsvenskan, jättekul förstås. Första riktiga hemmamatchen, det är minnen man kommer ha med sig. Det är alltid kul mot ett topplag, svårt att sätta något värde på det just nu. Men oerhört bra.

Segern var Degerfors andra i årets allsvenska. Två vinster och tre förluster ger en elfteplats i tabellen.

Degerfors–Djurgården 2–0 (0–0)

Mål: 1–0 (85) Victor Edvardsen, 2–0 (90+2) Victor Edvardsen,

Varningar, Degerfors: Sean Sabetkar, Christos Gravius, Ismael Diawara, Anton Kralj. Djurgården: Rasmus Schüller.

Domare: Mohammed Al-Hakim, Köping.

Publik: 8.

Degerfors (3–4–3): Ismael Diawara – Daniel Janevski (ut 81), Sean Sabetkar, Sebastian Ohlsson – Ferhad Ayaz (ut 76), Adam Carlén, Christos Gravius, Anton Kralj – Sargon Abraham (ut 76), Victor Edvardsen (ut 90+4), Johan Bertilsson (K).

Avbytare: Jeffrey Gal (mv), Jonathan Tamimi, Nicklas Maripuu (in 81), Erik Lindell (in 76), Abdelrahman Saidi (in 76), Christoffer Wiktorsson, Adhavan Rajamohan (in 90+4).

Djurgården (4–3–3): Aleksandr Vasiutin – Aslak Fonn Witry, Jakob Une Larsson, Hjalmar Ekdal, Haris Radetinac (ut 88) – Curtis Edwards (ut 66), Rasmus Schüller, Magnus Eriksson (K) – Edward Chilufya, Kalle Holmberg (ut 66), Nicklas Bärkroth (ut 66).

Avbytare: Tommi Vaiho (mv), Elias Andersson (in 66), Emmanuel Banda, Jesper Löfgren, Isak Hien (in 88), Emir Kujovic (in 66), Leo Cornic (in 66).