Delad pott när IFK Örebro tog emot FK Bosna

Hemmalaget IFK Örebro och FK Bosna tog en poäng var i mötet i division 4 Örebro herr i fotboll. Matchen slutade 2–2 (1–1).

FK Bosnas sportchef Samir Sahinovic:

– Nöjd med första halvlek. Vi kontrollerade större delen av spelet och hade ett skapligt tryck mot deras mål. De gjorde första målet, men det ledde i stället till att vi fick ett större tryck mot deras mål, tog över spelet helt, och kunde få in en kvittering relativt snabbt efter deras mål. Resten av halvleken förde vi spelet och hade en hel del halvchanser utan att komma till de riktigt heta chanserna. I andra halvlek kom vi överens om att öka pressen och spela ett rakare spel vilket resulterade i ett ledningsmål direkt i början av andra halvlek av Muamet Sepic. Efter målet blev vi lite för bekväma och lät IFK komma in i matchen och de kunde då rättvist få in ett kvitteringsmål kort tid efter. Sedan blev det lite mycket hawaii-fotboll resterade tid av halvleken då båda lagen var trötta, både vi och IFK hade chanser utan att lyckas förvalta dem, matchen slutade rättvist 2-2.

Det betydde femte matchen i rad utan seger för IFK Örebro.

IFK Örebros mål gjorde av Simon Alan och Halil Turan, medan Muamer Sepic gjorde båda målen för bortalaget.

Nästa motstånd för IFK Örebro är Örebro Nordic. FK Bosna tar sig an Eker Örebro hemma. Båda matcherna spelas fredag 23 augusti 18.45.