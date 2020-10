Delikatessbutiken i Örebro som är vinnare i coronakrisen: ”All time high i juli – man unnar sig”

Här är delikatessbutiken i Örebro som är en vinnare under coronakrisen.

Örebro ost har sålt som aldrig förr när örebroarna stannat hemma i sommar och firat hemester.

– Under de 15 år vi haft butiken hade vi vår bästa omsättning någonsin i juli. All time high, säger Johanna Dietmann och Kristina Weiselius som driver ostbutiken.