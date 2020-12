Den märkliga coronajulen: Här är familjerådgivarnas julbrev till dig: ”Du kanske sitter ensam”

Kära du som läser vårt julbrev. Till dig vill vi skicka fyra stycken julgåvor som vi hoppas blir till nytta och glädje under denna märkliga coronajul. Du kanske sitter ensam, kanske med dina närmaste eller sitter skajpandes därför att du inte kan träffa någon på annat sätt. I var och en av gåvorna finns en pusselbit som gör det möjligt för dig att få fatt i den välgörande känsla som kallas förundran.

Visst har du flera gånger blivit helt stilla inför en vacker vy i naturen, en maskros som tar sig upp genom asfalten, gnistrandet av den första frosten vid en soluppgång eller den överväldigande känslan av ett stycke musik. Förundran, känslan i ögonblicket som får oss att glömma oss själva och bli till del av hela världens gemenskap. ”Man förundras inte av det som gör världen mindre och mörkare. Man förundras över det som gör världen lite större och ljusare”.

Första gåvan: Att förstå hur du väcker din förundran

Det är lätt att tappa bort sin förundransförmåga. Vi rusar på och stannar inte upp tillräckligt länge för att känna den. Nu är det kanske dags att skapa utrymme för förundran, att låta dig hänföras. Titta upp från din mobil, din ipad, din dator och din tv, stanna till och se allt fantastiskt.

Förundran är väldigt individuell. För några av oss är naturen och naturens fenomen något som ständigt låter oss häpnas och förundras. Andra blir förtrollade av musik eller kanske av konst. För några kan det vara en annan människas yrkesskicklighet eller över en andlig upplevelse. Känn efter var du blir förundrad, stanna upp och låt dig fyllas av känslan. Gör det om och om igen för övning ger färdighet.

Andra gåvan: Att använda din förundran för ditt eget bästa

Att förundras är att leva upp en smula. Att förundras är att aldrig ta någonting för givet. Häpnas över att samhället trots allt fungerar. Det finns matvaror i affärerna, soporna hämtas, el kommer ur kontakterna och internet, bara det. Det och mycket annat är saker du kanske borde börja förundras över igen.

Lista gärna de ting i ditt liv du inte vill vara utan, men kanske tar för givna.

Det bästa vore om du skulle kunna börja förundras över dig själv – ja, över alla oss – över vår förmåga och fantasi att ta itu med de växande politiska, sociala och ekologiska utmaningar vårt samhälle står inför idag.

Förundras över vår förmåga att slå oss själva med häpnad.

Tredje gåvan: Kunskap om hur förundran blir ett verkligt vaccin i tider av mörka tankar

Då vi känner förundran och hela kroppen fylls av välbehag, man nästan ryser, då säger medicinsk forskning att kortisol, vårt stresshormon, sjunker. Det sker samtidigt som dopaminet, må-bra hormonet, höjs i våra kroppar. Förundran får våra hjärtan att slå långsammare. Det är till och med bevisat att känslan av förundran har en antiinflammatorisk inverkan på oss.

Med andra ord: förundran läker vår kropp och ger oss hälsa. Forskningen har även bevisat att aktiviteten i vår hjärna påverkas positivt. Området i hjärnan där vi ägnar oss åt ältande och självcentrerande tankar lugnar ner sig. Istället ökar aktiviteten som får oss att öppna upp utåt för att se vår omgivning och människorna runt oss på ett bättre sett.

Fjärde gåvan: Hur barnen lättare kan lära oss uppleva förundran och hur de visar vägen

Nyfikenheten är en grundläggande känsla hos människan, som barnen upplever oftare och starkare än vi vuxna gör. Barnens nyfikenhet är så stor att den nästan alltid leder till förundran inför nya upptäckter.

Vi har ju alla varit barn och med lätthet nått känslan av förundran. Det är bara det att vi glömt hur man gör, men det går att öva upp. Då du går sida vid sida med ett barn kan du känna deras upplevelse av upphetsning, hänförelse, starkt intresse av och engagemang. Ibland rent av vördnad inför det de är med om.

Barnens värld är fylld av magi, det som är självklart för oss är fascinerande för dem. Så umgås med barn om du kan eller se dem på tv, hur de tar sig an ögonblick i vardagen med förundran och energi. De ger oss gåvan att uppskatta det vi redan har och inse hur stort det kan vara.

God jul och gott nytt år!

Önskar

Svenska kyrkans familjerådgivare

Om Svenska kyrkans individ- och familjerådgivning i Örebro

►Erbjuder: Samtalsbehandling med familjer, par och enskilda med fokus på relationer. Personalen har psykoterapeutisk utbildning samt är utbildade i tros- och livsåskådningsfrågor. Alla samtal sker under tystnadsplikt.

►Drivs av: Svenska kyrkan i Örebro genom Örebro pastorats åtta församlingar.

►Adress: Svenska kyrkans lokaler på Storgatan 27 B i Örebro.

► Vänder sig till: Alla boende i Örebro pastorat, eller i någon av dess anslutna församlingar. Bor du i annan del av länet eller i övriga Sverige Kika på Svenska kyrkans webbsida vad som erbjuds inom ditt eget pastorat.

►Kostnad: I Örebro kostar det 150 kronor per person per gång. Resten står kyrkoavgiften för, som betalas av Svenska kyrkans medlemmar. Kostnadsfritt för de under 20 år. Man behöver inte ha en kristen tro eller vara medlem i Svenska kyrkan.

►Webbsida: svenskakyrkan.se/orebro/individ-och-familjeradgivning