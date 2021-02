Deniz Hümmet efter missade chanserna – och besvikelsen i premiären: ”Det är juniormässigt”

Deniz Hümmet anlände i Örebro i torsdags, och hann göra två pass med laget. Sedan kastades han in från start och gjorde sin första match 2021.

Det blev en tuff eftermiddag för ÖSK, med 1-0-förlust mot Trelleborg i svenska cupens premiär.

– Det är juniormässigt att börja med så mycket misstag som vi gör idag. Det kan hända, men vi skjuter oss själva i foten och såhär kan vi inte spela i allsvenskan, säger en besviken Hümmet till NA efter matchen.

ÖSK skapade för lite målchanser överlag, och i den första halvleken hade man ingenting alls. Man släppte in matchens enda mål i den 13:e minuten, efter att Henry Offia utnyttjat ett misstag av Michael Almebäck och kunde rulla in 1-0.

– Jag tycker att vi gör det alldeles för dåligt i vissa delar. Det är en del individuella misstag i början av matchen, men vi har både spelarna och kvalitén för att lösa den situationen. Men det blir en uppförsbacke, och Trelleborg är trygga i att backa hem. Den knuten lyckas vi inte lösa, säger Hümmet.

– Med all respekt så möter vi ett lag från superettan, och vi ska visa det redan från start. Det får bli en lärdom. Vi var inte tillräckligt bra offensivt, vi ska vinna den här matchen

Hümmets förberedelser inför matchen var alltså hastiga. Två träningar med ÖSK, och innan dess gjorde han heller inga träningsmatcher med Elfsborg.

– Matchformen är inte optimal, och jag har en del kvar. Men jag kände mig ganska pigg ändå, sprang mycket och försökte lösa upp lite knutar. Men som lag saknar vi det lilla sista, säger Hümmet.

Ändå spel från start, och en tydlig signal från Axel Kjäll om att han sätter ett stort förtroende till inlånade Hümmet.

– Vi har haft en dialog där jag sagt att jag rent fysiskt känner mig bra. Sen är det klart att han ger mig ett stort ansvar, och jag gillar att ta det.

Det var också Hümmet som hade den hetaste målchansen, med ett dubbelläge på övertid.

– Det blir lite kalabalik i boxen, jag försöker få iväg ett avslut som deras målvakt gör en helt okej reflexräddning på. Sen jobbar jag på min egen retur, och så får jag fram den och försöker att tunnla honom. Det är den enda chansen jag har att sätta det läget, säger Hümmet.

Som menar att man åtminstone skapade tillräckligt för att få med sig ett kryss från lördagens match.

– Det är surt, vi har tre, fyra bra lägen och ska i alla fall kunna få med oss 1-1 idag. Alla är förbannade och alla vill vinna, och personligen är jag också jävligt frustrerad och besviken. Vi pratade här efteråt om att minimera misstagen, annars kanske vi hade fått 0-0.

I ÖSK:s grupp i svenska cupen ingår Trelleborgs FF, IK Sirius och IF Lödde. Parallellt med ÖSK-matchen vann Sirius över Lödde med 1-0. Därmed står Sirius och Trelleborg på tre poäng var i gruppen, och ÖSK och Lödde på noll.

Nästa helg spelar ÖSK borta mot IF Lödde.

Matchfakta

Örebro SK – Trelleborgs FF 0-1 (0-1)

Mål: 0-1 (13) Henry Offia.

Varningar: ÖSK 2. TFF 2.

Publik: –.

Domare: Mohammed Al-Hakim.

Startelva, ÖSK

Bobby Allain – Hussein Ali (ut 80), Andreas Skovgaard, Michael Almebäck (ut 80), Benjamin Hjertstrand – Jake Larsson (ut 60), Kevin Walker (ut 54), Johan Mårtensson, Dennis Collander (ut 54), David Seger – Deniz Hümmet.

Avbytare: Mergim Krasniqi, Daniel Björnkvist (in 80), Erik Björndahl (in 80), Agon Mehmeti (in 54), Taha Ali (in 60), Nordin Gerzic (in 54), Rasmus Karjalainen.