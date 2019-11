Dennis kan inte ta sig hem lagligt: ”Man vill ju inte riskera körkortet”

Under en längre tid har det byggts på Östra Bangatan i höjd med konserthuset. Men i veckan öppnades åter trafikljusen, och till en början fungerade det bra. Men under fredagskvällen gjorde Dennis Österberg en upptäckt. Han kunde nämligen inte ta sig hem på ett lagligt sätt. Detta då trafikljuset som ger klartecken för att ta vänstersvängen in på Badhusgatan från Östra Bangatan slutat slå om till grönt (se klippet nedan).

– Eftersom det aldrig blir grönt kommer jag inte hem utan att bryta mot lagen, och man vill ju inte behöva köra mot rött och riskera körkortet, säger Dennis Österberg.

Direkt efter upptäckten under fredagskvällen anmälde han händelsen till kommunen. Efter det har han inte hört något mer och när NA pratar med dem, råder det oklarheter kring vem som faktiskt bär ansvaret för att problemet åtgärdas.

"Innan har ett externt företag haft ansvaret där men nu är det inte så och det är inte helt klart om det ligger på kommunen att åtgärda det, men såklart hoppas vi lösa det snart" fick NA som svar när vi pratade med en informatör via kommunens journummer.