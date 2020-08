Dennis Martinsson: Då kan kontraktsvård dömas ut

En av de mest uppmärksammade fallen i år är den om Lilla hjärtat. Flickan som tidigare hade bott hos en fosterfamilj. Men som flyttades tillbaka till sina biologiska föräldrar. Som många kanske känner till, åtalades Lilla hjärtats biologiska mamma för att ha tagit livet av flickan.

I början av augusti kom tingsrättens dom mot mamman. Hon dömdes bland annat för vållande till annans död. Och straffet blev fängelse i 1 år och 9 månader. Men under rättegången var just straffet i det här fallet uppmärksammat. De påföljder som tingsrätten hade att välja på var fängelse eller kontraktsvård. I den här krönikan ska jag därför förklara vad kontraktsvård är.

Enkelt sagt betyder kontraktsvård att den som dömts för brott ska genomgå behandling. Kontraktsvård är alltså ett alternativ till fängelse. Rent praktiskt genomförs behandlingen oftast hemma. Man sitter till exempel inte inlåst eller så. Men man kan tvingas att exempelvis ha regelbunden kontakt med frivården. Ibland kan det vara bättre för den dömde att han eller hon får behandling på ett behandlingshem. Det kan antingen vara ett öppet eller ett slutet behandlingshem.

För att det ska vara möjligt med kontraktsvård, måste det såklart finnas något som visar att det finns ett behov av det. För att kunna göra det måste en så kallad personutredning göras. Den görs av frivården och då kollar man bland annat på personens livssituation och om det är lämpligt att just den här personen skulle kunna dömas till kontraktsvård. Detta görs oftast innan en rättegång börjar.

Vad krävs då för att en domstol ska döma ut kontraktsvård? Flera saker. Det måste till exempel finnas ett samband mellan att den som döms har ett missbruk och att den dömde har begått brott. Det kan bland annat handla om missbruk av narkotika, alkohol eller spel. Men det kan också handla om att någon har lätt att ta till våld. Tanken är då att det är bättre att en person med missbruk i stället får vård. På det sättet tänks kontraktsvård vara ett led i att bryta personens brottsliga bana.

Sedan måste förstås den dömde själv så att säga inse att han eller hon har missbruksproblem och därför behöver hjälp. Den dömde måste därför gå med på kontraktsvården. Utan ett samtycke från den dömdes sida är det givetvis svårt att behandla personen.

När en domstol tittar på om påföljden ska bli fängelse eller kontraktsvård, måste domstolen se till de brott som en person döms för. Domstolarna brukar som ett slags tumregel säga att de brott som man gjort sig skyldig till inte får ge mer än två års fängelse. Ju längre från denna tumregel man kommer, desto mer avtar skälen för att döma ut kontraktsvård. Om en domstol väljer kontraktsvård i stället för fängelse, behöver det anges i domen vad fängelsestraffet annars skulle ha blivit.

Om kontraktsvård döms ut, så löper en övervakningsperiod om ett år. Det är alltså under den tiden som behandlingen är tänkt att pågå. Ibland kan den förlängas om det finns behov, men i majoriteten av fall är det ett års övervakning som gäller. Utöver själva behandlingen, kan man tvingas att träffa frivården eller andra åtgärder som har beslutats vara lämpliga för just den dömde. Oavsett längden på övervakningstiden, löper alltid en prövotid om tre år. Under den tiden måste man helt enkelt sköta sig. Om man inte göra det, kan nya åtgärder sättas in. Det kan exempelvis handla om att personen återigen får genomgå viss behandling eller få nya regler att rätta sig efter.

Och skulle den dömde helt eller delvis allvarligt missköter kontraktsvården eller inte sköter sig under prövotiden, kan straffet ändras. Då kan en domstol bestämma att personen i stället ska avtjäna ett fängelsestraff.

DENNIS MARTINSSON