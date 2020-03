Deras samhällskritik på Örebro konsthall blir extra tydlig nu: ”Vi bygger inte respiratorer för sjukvårdens skull utan för att skapa pengar”

”Vilken värld vill du leva i?”

När Roxy Farhat och Göran Hugo Olssons utställning på Örebro konsthall öppnar i helgen har en av väggarna inne i konsthallen avsatts för reflektion. Eller möjligen en dialog med konstnärerna själva.

– Vi vill att folk ska tänka på texterna, vad betyder de för dig? Skriv ned det på väggen, uppmanar Roxy Farhat.

–Det kan bli som en skriven dialog, en sån där viklek, säger Göran Hugo Olsson.

”La Société du Spectacle” skrevs redan 1967 av Guy Debord. Han tillhörde gruppen Situationistiska internationalen, som ville revolutionera samhället. Mycket av det han skriver om i boken tar avstamp i Karl Marx teorier och kritiken riktas emot att kapitalismen och konsumtionssamhället reducerar oss människor till passiva åskådare.

– Texten är profetisk, han förutspådde Internet, Facebook och Instagram.

Det blir extra tydligt nu med pandemin, hur allomfattande kapitalismen är

Av bokens 221 teser har de valt ut ett 20-tal som förekommer i utställningen, dels i form av planscher på väggarna och dels i form av videoinstallationer.

– Det här är kritik av samhället, men det betyder inte att vi vill dra tillbaka klockan.

Snarare är det en slags visuell diskussion om medie- och ekonomisamhället.

– Vi ställer frågor, vad är spektaklet i dag? Vad finns det för rum för förändring?

Hela utställningen är ett utsnitt ur ett större projekt som Roxy Farhat och Göran Hugo Olsson jobbar på, en långfilm om de utvalda teserna.

– Det här blir som en otroligt lyxig presentation av filmen.

– För att vara en konstutställning är den väldigt konkret, vi skriver det vi vill säga. Det är direkt och tydligt, men det är också lite jobbigt att behöva tänka.

Vi bidrar till att någon på andra sidan jorden vill kasta sig ut genom ett fabriksfönster

Nu på lördag skulle det ha varit vernissage men med tanke på coronakrisen väljer konsthallen att öppna utställningen under mer blygsamma förhållanden.

Samtidigt har effekterna av coronakrisen bidragit med en sorts blixtbelysning av problematiken som utställningen handlar om.

– Det blir extra tydligt nu med pandemin, hur allomfattande kapitalismen är. Den är så allomfattande så att vi nästan inte kan föreställa oss något annat.

”The economy transforms the world, but transforms it only into a world of economy.”, lyder en av teserna som finns med i utställningen.

– Nu märks det hur instabilt det blir när vi har ett system där vi inte bygger respiratorer för sjukvårdens skull utan de byggs för att skapa pengar. När vi pratar om att effektivisera vården protesterar ingen för det är väl klart att vi vill ha en effektiv vård men så händer det här och då har vi ingen överkapacitet, säger Göran Hugo Olsson.

Till viss del är utställningen ett ifrågasättande av våra livsval. Men huvudkritiken riktas inte emot individen utan mot strukturerna.

–Det är mer ett ifrågasättande av varför vi deltar i det här systemet, varför vi går med på det. Sen kan individen inte friskriva sig från ansvaret, när vi köper en ny Iphone så gör vi det trots att det sitter en slav i andra änden av produktionskedjan, vi bidrar till att någon på andra sidan jorden vill kasta sig ut genom ett fabriksfönster, säger Roxy Farhat.

– Konsten kan inte bara vara dekorativ, visst vi behöver utsmyckning som det här golvet, säger Olsson och drar med foten över det mönstrade stengolvet inne på Konsthallen.

– Men konst måste också vilja något.