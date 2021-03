Det är Lekebergs va-nät som drar upp vattenpriset

... till insändaren ”Dyra droppar i Lekeberg”, NA 8 mars.

När Lekeberg kämpade för att frigöra sig från Örebro funderade jag just på frågan om VA-avgifterna. Jag arbetade i Örebro kommun och i slutet på 1980-talet hade vi fått lägga ner väldigt mycket arbete för att återbetala VA-avgifter. Kommunen hade nämligen tagit ut högre avgifter än vad vatten- och avlopp kostade och det kom en ny lag som förbjöd detta. De mindre kommunerna runt om hade i stället delvis betalat vatten och avlopp via skattsedeln. Anledningen till detta var att de stora kostnaderna inte är vattnet i sig utan ledningar och reningsanläggningar. Då är det inte så svårt att räkna ut att det kostar mindre per kubikmeter att försörja Vivallas 10 000 invånare än Lekebergs 8000 invånare som ju är utspridda på en mycket större yta. Lekebergsborna hade alltså ”subventionerat” vatten och avlopp när de ingick i Örebro kommun.

Hur avtalet mellan Örebro och Lekeberg ser ut i dag vet jag inte men man kan gå in på Wikipedia och se att Lekeberg har cirka 18 invånare per kvadratkilometer medan Örebro har 96. Tar man tätorten Örebro så är det 2485 invånare per kvadratkilometer så det är inte konstigt att kostnaden blir lägre. Sen börjar ledningarna bli gamla och slitna och underhållet kostar men det är en annan historia. Jag är pensionär sedan länge så jag vet inte exakt hur ekonomin ser ut men jag tror inte att örebroarna får subventionerat vatten och avlopp.

Kerstin Persson

Örebro