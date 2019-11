Det gör ont att se invandrare i SD:s led

Det gör mig ont när jag ser finska eller andra invandrarnamn i SD:s led. Hos deras förtroendevalda eller för den delen bland sympatisörer. Vad gör att man tillåter sig kasta glas i stenhus för immigration som tidsmässigt sker i olika epoker?

Må väl vara så att finsk immigration skedde i en tid av expansionsfas för industri och exportindustri som var gynnsam. Immigration i dag sker till offentlig verksamhet och icke minst till vård och omsorg. Den som saknar någon insikt om vad immigrationen betytt för vård och omsorg under ett tjugotal år må ha levt i en parallell verklighet.

En inblick i vården ger förhanden en diversitet av nationaliteter som ingen trodde varit någonsin möjlig. Bosnier, kurder, syrianer i en allsköns blandning från vårdbiträdet till doktor och avdelningschef.

Det är det moderna Sverige. Inse det.

Med vilken rätt ställer tidigare immigrationsgenerationer och dess barn sig till doms för andra invandrade människors rätt att finna trygghet och försörjning i detta land idag?

Inse att Sverige som nation alltid sedan senare delen av 1950-talet byggt välstånd genom immigration. Jugoslaver, finnar och italienare sedan femtiotalet till industrin, dit finnar anslöt under sent 60- och tidigt 70-tal. Syrianer under senare 70-tal, både till industri och vård, liksom eget företagande. Andra grupper därefter till olika verksamheter.

Har vi inte alla invandrare, eller barn till dessa, en gemensam identifikation av gemensamma erfarenheter som invandrare? Ska vi verkligen stå i ansiktet på varandra? Vem tjänar vid då?

Antti Ahtiainen,

Socialdemokrat, medlem i Tro- och Solidaritet, Ordförande Socialdemokraterna i Vivalla och Lundby, Ledamot i Vuxenutbildning- Arbetsmarknadsnämnden, invandrare