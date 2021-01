Det klassiska vinterrallyt blir grusrally i augusti - som delsträcka i grus-SM i rallysprint

Lördagen den 21 augusti arrangeras Bergslagsrallyt 2021. Och det sker alltså på grus.

– Vi bestämde tidigt förra året att vi inte genomför Bergslagsrallyt 2021 på grund av pandemin. Sedan fick vi en förfrågan om vi kunde tänka oss att vara med i rallysprint i grus-SM istället och vi bestämde oss för att tacka ja.

Några långa specialsträckor som är brukligt på vinterrallyt blir det med andra ord inte år.

– Vi har en sex kilometer lång sträcka som de tävlande ska köra tre gånger. Och samtliga tre åk räknas.

Bergslagsrallyt är ett samarbete mellan motorklubbarna Hällefors MK, MK Kopparberg och Ludvika MS. Specialsträckorna i vinterrallyt brukar kunna förläggas i de olika kommunerna.

När Bergslagsrallyt nu blir grus-sprint genomförs tävlingen enbart i Ludvika kommun. Samarbetet mellan de tre motorklubbarna fortsätter dock som vanligt, även i denna sprint.

Hur det blir år 2022 för Bergslagsrallyt är oklart just nu.

– Vi ger inte upp tanken om att fortsätta som vinterrally. Tvärtom, hoppas vi kunna fortsätta som vinterrally. Vi vet inte något mer om grus-SM heller. Vi är med en gång nu i år och sedan får vi utvärdera detta och även se hur stort intresset för detta var.

Förra året ställdes Bergslagsrallyt in på grund av snöbrist. Just bristen på snö, is och kyla har varit ett återkommande bekymmer för tävlingsledningen för Bergslagsrallyt.

Just nu är det både kallt och gott om snö och is på vägarna i bergslagsskogarna.

– Det känns tråkigt att vi inte kan genomföra vinterrallyt i år nu när det äntligen är bra förutsättningar för ett vinterrally. Men situationen är som den är i världen just nu tyvärr, säger Johan Strömberg.

År 1968 arrangerades det första Bergslagsrallyt med start och mål i Nora.