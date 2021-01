Det krävs pant på bilbatterier ►Oljeberoendet måste bort

... på Luttemans krönika 24 november: Vilken motortyp bör förbjudas?

Ja, signaturen ”Eva” (NA 2/12), Lutteman och nätverket We don’t have time ser förbi dagens bilpark. I mitt skogsexempel (NA Debatt 21/11) blir drivmedlet veteetanols utsläppsmoms bara 63 procent av E5-bensinens, eller 172 gram utsläppt CO2 per kilowattimme mot 275. Då ska vi veta att elbilarna i snitt (Nordiska elmixen) släpper ut 130 g/kWh; inte mycket bättre. Och att batteritunga elbilar kräver fler kilowattimmar per kilometer.

Är nätverkets mål verkligen nollutsläpp, utan snarare att idealisera elbilen? Hur ska vi annars förstå att inte alla verkar för en snabb övergång till metanol och dess derivat (som DME)? Mitt skogsexempel ger skogsmetanol utsläppsvärdet 52 g/kWh, klart lägst, så varför inte legalisera och subventionera en allmän metanolkonvertering av dagens bilpark och kräva att alla nya bilar med förbränningsmotor kan köras på metanol eller derivat? Lutteman vill förbjuda förbränningsmotorn från 2030. Jag undrar: Vilken motortyp, om någon, bör förbjudas?

Lutteman avfärdar batteriernas miljöpåverkan och förslösandet av sällsynta batterimetaller med att nya batterijätten Northvolt ”har oerhört ambitiösa planer på batteriåtervinning”. Vi läser på Northvolts hemsida att målet är att återvinna 50 procent av materialet 2030. Detta är bara EU:s minimikrav på LiIon-batterier – och tillåter att 0 procent av metallerna återvinns, om bara batteriet som helhet återvinns till 50 procent! Så Northvolt tänker bli laglydigt 2030 – men startar tillverkningen i Skellefteå om något år.

Företaget är inga idealister och batteriåtervinning är olönsamt. Det vet Lutteman och NA:s läsare, efter länets batteriskandaler.

Nej, det krävs pant+avgift på alla LiIon-batterier: en pant så att batterierna återlämnas och inte grävs ner, och en avgift som finansierar bortåt 100 procent metallåtervinning hos auktoriserade företag – kanske Northvolt.

Jag blir alltid glad när jag läser om olika förslag på lösningar för att bort de fossila drivmedlen ut våra fordon. Där står vi helt på samma sida. (Det är givetvis inte en viss motortyp som måste väck, utan oljeberoendet.)

Elbilar är ingen universallösning, även om det är svårslaget med en fordonstyp som kan tankas med hundra procent förnybar energi från sol och vind, och som inte orsakar några lokala utsläpp alls. Batteriernas miljöpåverkan ska verkligen inte avfärdas, och jag tycker precis som du att ribban för batteriåtervinning och metallbrytning borde läggas betydligt högre än i dag.

Jag håller också med dig om att en förbränningsmotor som drivs på klimatsmarta drivmedel kan vara ett annat bra alternativ, beroende på de lokala förhållandena. Örebroregionens biogasbussar är fantastiska i det avseendet. Biodrivmedel med palmolja (vilket är vanligt i HVO) är däremot rena vansinnet, eftersom det i många fall leder till skövling av värdefull regnskog. Det är inte heller en hållbar lösning att använda odlingsmark för att tillverka etanol i en tid då befolkningen ökar och klimatkrisen krymper skördarna.

I det fallet tycker jag precis som du, Per-Åke: Hellre skogsmetanol i de nordiska tankarna.

