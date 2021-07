Det var tufft för Jeaff att börja med rap: ”Folk skrattade”

Jag och fotografen diggar Jeaffs låt ”Vill va fri” i bilen på väg till Guldsmedshyttan. Det är där hon bor nu, Jeaff, eller Jennifer Hellqvist som hon egentligen heter.

När vi slår oss ner på en träbänk vid parkeringen börjar det regna. Jag fäller upp paraplyet och säger att jag gillar hitten från 2014. Jennifer Hellqvist fnyser.

– Den där låten alltså… usch! Den är så dåligt gjord. Jag tror jag skrev ”Vill va fri” på tjugo minuter. Men folk som mår dåligt brukar höra av sig och säga att den gjort skillnad. Det är ju kul. Men jag hatar den.

För mig handlar det mycket om ordlekar, att rimma

Jennifer Hellqvist rappade och dansade redan som femåring. Den främsta inspirationskällan var fastern Trudy Hellqvist. Under artistnamnet True-D rappade hon bland annat på Absolute music, de samlingsalbum med aktuell hitmusik som sålde som smör på 80- och 90-talet.

– Jag visste redan då att det här vill jag göra. Men på den tiden var det inte accepterat att tjejer rappade. Jag fick ta mycket skit. Folk skrattade. Men sedan blev de tysta. Sa typ ’Wow du kan ju!’ Eller den absolut värsta kommentaren: ”Du är ju bra för att vara tjej”.

År 2015 var hon med i Lyckliga gatan i TV4, där artister från olika genrer och generationer möttes för att umgås och tolka varandras stora hits. Jennifer Hellqvist gjorde ett bejublat framträdande med Tommy Nilssons låt ”En dag”.

– I avsnittet säger jag typ 200 gånger att de måste berätta att jag är från Kumla. Men det har de klippt bort. Jag skulle liksom vara från orten, från Vivalla.

När jag undrar vad hon har för relation till hemstaden Kumla kommer svaret omedelbart.

– Jag flyttade samma dag som jag fyllde 18! Nu när jag är äldre kan jag se det som är bra också. Men då… det är en sådan liten stad. Alla känner alla och det var mycket skitsnack. Jag sökte mig till storstäder, har bott i Barcelona och Göteborg, men det komiska är att jag inte passade in där. Jag kände mig som största bonden.

Sedan en kort tid tillbaka bor hon i Guldsmedshyttan med sambo och deras två små barn, för att komma närmare jobbet på fritidsgården i Kopparberg. Men så småningom vill hon tillbaka till Nora, staden som varit hennes bas de senaste åren. I Nora finns hennes studio, där hon spelar in musik och har workshops och studiecirklar. En verksamhet som drabbats hårt av Corona.

– Jag tycker om att jobba i bakgrunden. Jag älskar att göra musik men gillar inte att ha så mycket fokus på mig. Det är väldigt roligt att jobba med unga talanger, och att spökskriva åt andra artister.

Lillayster Jackie Hellqvist är sångare och producent. Tillsammans har de skapat en portfolio med låtar.

– Jag och syrran är en bra kombo. Jag gör melodierna och skriver och Jackie sjunger.

Jag måste komma tillbaka och bevisa att jag fortfarande rappar bättre än 80 procent

Ibland kommer artister till studion och då skapar de något på plats tillsammans.

– Det är roligast. Då kan man göra det som artisten känner sig bekväm med. Det blir inte lika bra när de får en färdig produkt.

Men att spökskriva rap är ingenting som Jennifer Hellqvist är intresserad av.

– Det är tyvärr många som gör det. Men om någon annan ska skriva dina texter – vad gör du då? I sången har du din röst, du bidrar med någonting. Men att rappa någon annans text… då blir du ju bara en skådespelare. För mig handlar det mycket om ordlekar, att rimma. Jag gillar ordvrängandet. I hiphop handlar talangen om hur du skriver, hur du flowar.

Jeaff tycker att hon snart kan vara för gammal för att rappa – ”Det är kanske inte jättecoolt att rappa som trettioåring” – men att hon ändå inte kan låta bli.

– Ibland måste jag bevisa att jag lever, att jag fortfarande kan. Nu har jag skrivit en ny rad. Jag måste bara läsa den om jag hittar min telefon, så får vi se om du fattar den.

Medan hon letar i väskan förklarar hon att det handlar om Lucy, urtidsmänniskan som uppskattas ha levt för cirka 3,2 miljoner år sedan.

– Såhär låter den: Knock knock who’s this Lucy. Klättra ur graven still looking juicy. Ungefär så känner jag mig. Jag måste komma tillbaka och bevisa att jag fortfarande rappar bättre än 80 procent. I still got it.

Tankar finns på att gå in i studion snart. Och efter sommaren lovar hon att det kommer en ny låt.

– Det bästa har inte släppts än, säger hon och ler brett.

Fakta Jennifer Hellqvist

28 år gammal.

Uppväxt i Kumla, bor just nu i Guldsmedshyttan.

Vann talangtävlingen Nästa nivå som tjugoåring.

Medverkade i Lyckliga gatan i TV4 år 2015, där hon tolkade Tommy Nilssons ”En dag”.

Driver Indigo Studios i Nora.

Har släppt låtar som ”Vill va fri” och ”Tornado”. Hennes senaste alster utkom i början av året och heter ”Broar brinner”.

Finns på Instagram @jeaffaux