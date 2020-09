Detaljerna som ska ge svar om dödsolyckan ►Chaufför misstänks för brott

Det var under lördagsmorgonen som en man i 55-årsåldern omkom när hans bil krockade med en lastbil utanför Hampetorp.

En passagerare i 35-årsåldern skadades också svårt vid olyckan, men hans läge har stabiliserats under helgen. Under söndagen skrev USÖ i en presskommuniké att mannens läge var "under omständigheterna gott".

Chauffören till lastbilen greps i samband med olyckan, misstänkt för vårdslöshet i trafik, vållande till annans död samt vållande till kroppsskada. Han anhölls senare på beslut av åklagare.

Nu går åklagaren en kamp mot klockan för att kunna bestämma om chauffören ska begäras häktad, något som ska ske senast klockan 12 på tisdagen.

– Jag hoppas vi får svar på det under dagen, säger Anders Persson, åklagare.

Polisen dokumenterade platsen noggrant med bland annat drönare under helgen. Dessutom gjordes en undersökning av bilinspektör på plats.

KARTA: Här inträffade olyckan

Nu vill åklagaren Anders Persson ha svar på flera tekniska frågor.

– Vi inväntar svar från lastbilstillverkaren som har viss betydelse, säger han och fortsätter senare:

– Det är generella frågor om vad den här modellen har för säkerhetssystem om den till exempel varnar föraren innan en eventuell kollision.

Dessutom inväntas tekniska svar från lastbilschaufförens mobiltelefon.

– Vi får se om det är möjligt att få fram uppgifter från den här mobilen, om det är så att han har använt den precis innan olyckan, säger Persson.

Den färdskrivare som lastbilar har inmonterade i sig och som bidrar med viss information om körningen är inte, i nuläget, lika intressant.

– I det här fallet, nu är jag ingen expert på färdskrivare, den information jag fått är att det inte kommer ge oss svar på vad som hände precis vid olyckan mer än kanske vad lastbilen hade för hastighet precis innan olyckan. Och det är inte knäckfrågan i det här fallet, utan vart bilen befann sig innan.

Den skadade passageraren har kunnat höras vid ytterligare ett tillfälle och gett sin version om vad som hänt.

– Vi har pratat på nytt med passageraren och hur han uppfattat situationen, säger Persson.

TV: Stora avspärrningar efter olyckan – här varnas trafikanter