Dialog krävs för att förbättra bättre äldreomsorgen i Örebro

Vi har skickat ett öppet brev till politiker och tjänstemän i Örebro kommun som är högst ansvariga för äldreomsorgen. Vi bjuder in till en dialog om hur vi ta oss ut ur pandemin, bygga en starkare äldreomsorg och ett mer hållbart arbetsliv.

Riksdagen har fattat beslut om mer resurser till kommunernas äldreomsorg. Om dessa utökade resurser ska ge positiva effekter bör kommunerna använda tillskottet från staten på ett sätt som gör skillnad både för de som får omsorg och de arbetar inom den. Vi vill bidra med våra erfarenheter i detta arbete.

Vision organiserar bland annat många av de chefer som arbetar inom äldreomsorgen på såväl äldreboenden, hemvård som i centrala kommunala förvaltningar. Äldreomsorgen är ett av de områden där cheferna har ansvar för flest antal medarbetare per chef på hela arbetsmarknaden. Ett stort antal medarbetare per chef kombinerat med bristande stöd i form av administration, HR och IT skapade redan innan pandemin en mycket svår situation. Under pandemin har den blivit ohållbar och nu krävs en förändring.

Att minska antalet medarbetare per chef är en nyckel för att kunna bedriva en säker omsorg med en hög kvalitet. Vi upplever att dessa frågor som direkt påverkar våra medlemmar och som får betydelse för hela kommunens arbete inte getts det utrymme som allvaret i situationen kräver. Därför behövs en dialog om hur vi tillsammans kan ta oss ur denna pandemi och bygga en stark äldreomsorg för framtiden

Emma Bernhult

ordförande Vision Örebro