Diawara med superräddning på stopptid – allsvenskans bästa målvakt enligt siffrorna: ”Stolt över mig själv”

Degerfors avslutade vårsäsongen med att ta poäng för fjärde matchen i rad. Det efter 0–0 borta mot den andra nykomlingen, Halmstads BK.

– Som helhet gör vi ingen bra match. Vi försöker hitta lägen att bli rättvända på offensiv planhalva, men vi får inte till det. Ibland går det inte hela vägen, men det är ändå rätt skönt att komma undan med en poäng, säger målvakten Ismael Diawara.

Och poängen kan man tacka Diawara för. Målvakten tvingades till flera svettiga ingripanden i den andra halvleken. Inte minst när hemmalagets Amir Al-Ammari lossade från distans med bara sekunder kvar.

– Jag får bara en liten, liten touch på bollen och det är blött, så jag visste inte om den var tillräcklig. Jag känner nästan att den går in där, men det var skönt att kunna tippa den över. Jag slipper gärna göra de räddningarna, men det är också skönt att göra dem.

Tidigare under halvleken stoppade han Sadat Karim som sköt ett skott från dålig vinkel, men lyckades ändå få bollen bra mot bortre stolpen.

– Ja, det har några ganska klara lägen. Där försöker jag bara göra mig stor och så får jag den på klacken. Det är en minimal touch, men det gäller att ha lite flyt också.

Men det är inte bara flyt. Diawara har nu nämligen hållit nollan i sina tre senaste matcher. Först mot Djurgården, sedan var han avstängd mot Norrköping och därefter har han nollat både ÖSK och nu Halmstad. Bara Kalmars Lucas Hägg Johansson har hållit fler nollor med sina fyra.

– Otroligt skönt. Jag hade höga förväntningar innan säsongen, men att jag skulle få den här starten visste man inte. Jag är bara glad och jobbar hårt, så ska jag fortsätta på det här spåret.

Den Rynninge-fostrade målvakten toppar dessutom ett gäng statistikkolumner bland målvakterna. Bland annat räddningsprocent där han ligger på 84,62, räddningar per match med 4,7 och så har han släppt in sex mål färre än han borde enligt expected goals, ingen annan målvakt har släppt in mer än två mål färre än man borde.

– Haha, det är otroligt skönt. Kompisarna skickar att man ligger i toppen överallt i allsvenskan. Det är klart att det är häftigt, men sen under matchen försöker jag att inte tänka på det. Det är skitkul att toppa de listorna.

Känns det som ett allsvenskt genombrott för dig?

– Absolut. Vi är nykomling och allt. Jag är stolt över mig själv, och laget, som det inte hade varit möjligt utan. Det är stort.

För laget har också starten i högstaserien varit bra. Elva poäng är facit på de åtta första matcherna.

– En tuff start, men starten blev en läropeng till de kommande matcherna. Vi har växt in i det i de senaste matcherna och vi vet vad som krävs för att ta poäng i allsvenskan. Även om det bara är åtta matcher, så tror jag att vi har lärt oss väldigt mycket.