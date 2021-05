Diawaras omtalade situation – avstängd nästa match: ”Jag touchade honom inte”

Kalle Holmberg snodde åt sig bollen från Adam Carlén. Holmberg spelade fram till Edward Chilufya som hamnade fri mot Ismael Diawara.

En benparad var starten på en fullspäckad eftermiddag för målvakten.

– Han kommer runt och jag får rädda med foten, han kommer ganska nära. Den är jag nöjd med. Sen har dom mycket avslut, det är svårt när det är blött men jag är nöjd.

Men gästerna lyckades inte få hål på målvakten lyckades hålla sin första nolla i allsvenskan.

– Det var en bra match tycker jag. Det finns alltid saker jag vill rätta till. Men sett till räddningar är mycket nöjd. Jag vet inte exakt hur många jag fick men det var skönt att få göra några viktiga räddningar när vi var lite tillbakatryckta.

Degerfors kunde tillslut vinna med 2–0 efter två sena mål av Victor Edvardsen. Det första, en riktigt drömträff som Diawara fick se segla in i mål från mittlinjen.

– Det var en grymt skön känsla. Vi vet att Victor har en bra pression i dom lägena också. Han har självförtroendet för att slå in den, grymt av Victor och skönt.

Men den mest omtalade situationen var när Diawara fick se det gula kortet från domaren Mohammed Al-Hakim. Chilufya bröt sig loss och Diawara rusade ut, en kollision vad det såg ut som. Men inte enligt målvakten.

– Jag var inte på honom, det var jag inte. Vissa har sagt att det ser ut så från deras vinkel men många har också sagt att jag inte var på. Fråga (Edward) Chilufya själv, jag touchade honom inte.

Djurgården skrek efter rött medan Degerfors högljutt protesterade efter det gula.

– Jag tror Al-Hakim sa att Sebbe (Ohlsson) hade fått rött istället och jag ska vara glad att jag får det gula istället. Det är som det är, vi vinner matchen och det är det bästa.

Det kortet var det tredje gula den här säsongen vilket innebär att han nu är avstängd i nästa match mot IFK Norrköping.

– Tråkigt för egen del såklart, men vi kommer fixa det. Jeff är en jätteduktig målvakt. Nu när vi har bevisat att vi har bra försvarsspel ska vi fixa den matchen också.

Är det en slump att du har fått tre gula kort?

– Det är nog mest en slump, kanske något slarv från min sida. Jag har inte dragit på mig några gula på flera säsonger känns det som. Men det är som det är och förhoppningsvis blir det inte några fler.

Känns det jobbigare att vara på sidan?

– Definitivt, det kommer det vara. Det är väl ändå lite tajming att man är med igen mot ÖSK.

För det är just ÖSK som väntar efter Peking. Länsrivalen och Diawaras hemstad.

– Det är klart att den betyder lite extra att spela såklart. Men det är en match som alla andra och vi ska vinna mot ÖSK. Men en match i taget, nu ska man sitta och vara nervös mot Norrköping.

Degerfors–Djurgården 2–0 (0–0)

Mål: 1–0 (85) Victor Edvardsen, 2–0 (90+1) Victor Edvardsen

Varningar, Degerfors: Sean Sabetkar, Christos Gravius, Ismael Diawara, Anton Kralj. Djurgården: Rasmus Schüller.

Domare: Mohammed Al-Hakim, Köping.

Publik: 8.

Degerfors (3–4–3): Ismael Diawara – Daniel Janevski (ut 81), Sean Sabetkar, Sebastian Ohlsson – Ferhad Ayaz (ut 76), Adam Carlén, Christos Gravius, Anton Kralj – Sargon Abraham (ut 76), Victor Edvardsen (ut 90+4), Johan Bertilsson (K).

Avbytare: Jeffrey Gal (mv), Jonathan Tamimi, Nicklas Maripuu (in 81), Erik Lindell (in 76), Abdelrahman Saidi (in 76), Christoffer Wiktorsson, Adhavan Rajamohan (in 90+4).

Djurgården (4–3–3): Aleksandr Vasiutin – Aslak Fonn Witry, Jakob Une Larsson, Hjalmar Ekdal, Haris Radetinac (ut 88) – Curtis Edwards (ut 66), Rasmus Schüller, Magnus Eriksson (K) – Edward Chilufya, Kalle Holmberg (ut 66), Nicklas Bärkroth (ut 66).

Avbytare: Tommi Vaiho (mv), Elias Andersson (in 66), Emmanuel Banda, Jesper Löfgren, Isak Hien (in 88), Emir Kujovic (in 66), Leo Cornic (in 66).