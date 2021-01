Dieker: Vi håller våra löften till askersundarna

Mycket riktigt konstaterar Per Eriksson (S), före detta kommunstyrelseordförande i Askersund i NA 20/ december, att moderaterna tillsammans med kristdemokraterna och liberalerna styr i minoritet. Nej det är inte enkelt. Till skillnad från det förre detta kommunalrådet så tycker jag inte att det trots minoritet har gått till det sämre. Vi gör det vi lovade i valrörelsen och det är att arbeta för att Askersunds ska bli en välskött kommun.

Det gamla S-styret skrev utan att blinka fram en underfinansierade budget med minusresultat till det år vi skulle tillträda. Året därpå, i opposition så friserade de befolkningssiffrorna för att ens få budgeten att gå ihop. Till 2021 har vi tillsammans med S med flera, gjort en mycket bra budget där i stort sett alla de gamla synderna, underfinansierade poster, är bortstädade. Det vill jag tacka de företrädare för S med flera som har deltagit i arbetet. Det har varit konstruktivt, förankrat i verkligheten och med en realistisk syn på framtiden. Arbetet har från alla parter gjorts med öppenhet, ödmjukhet och förmåga att kompromissa.

Till budgetåret 2021 finns det för första gången en långsiktig plan för investeringar i kommunen. I grova drag är alla de behov som tidigare år har sopats under mattan framlyfta. Mycket återstår att göra planeringsmässigt men Rom byggdes inte på en dag. För det är från början vi måste bygga strukturerna. Något strukturerat arbete med investeringar fick vi inte ärva från Per Eriksson. Det är en mycket kännbar brist för t ex de som arbetar i våra skolor.

Per tyckte verkligen om att styra Askersund, det ska man inte ta ifrån honom. Nu gör han inte det längre.

Jag vill passa på att önska alla kommunens invånare Ett Gott Nytt År.

Det är svåra tider nu men med en välskött kommun så står man bättre rustad vid nästa kris.

Caroline Dieker

Moderaterna, kommunstyrelsens ordförande

Askersunds kommun