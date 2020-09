Direkt från Ex on the beach till Paradise hotel – Alexandra Nords nya sida: ”Kommer att vara en berg- och dalbana av känslor”

När NA når örebroaren Alexandra Nord har hon precis klivit av tåget i Skåne. Hon är på väg hem till sin mamma, där hon också har bott den senaste tiden.

– Jag bor här på grund av covid-19 och karantän. Men planen är att flytta tillbaka hem till London innan årsskiftet, säger Alexandra Nord.

På måndag startar den nya säsongen av Paradise hotel. Och för andra gången kommer Alexandra Nord att vara med i programmet. Det spelades in hösten 2019 i Mexiko.

– Grejen är så här, jag hade inte tänkte att jag skulle vara med igen. Men de erbjuder faktisk ganska mycket pengar och eftersom jag håller på att starta ett eget företag så kan jag använda pengarna till det. Det ger ju mig också en plattform som jag kan använda för marknadsföring.

Exakt vad det är för företag vill inte Alexandra Nord avslöja.

– Det handlar om fotboll och tjejer. Det handlar om att öppna upp fler möjligheter för tjejer att tjäna pengar inom fotboll. Jag har fått väldigt bra respons och det är många som är intresserade av att investera.

– Jag har jobbat på den här idén i två år, men jag har jobbat med det på heltid sedan jag kom hem från inspelningen.

Det är Paradis hotels trettonde säsong och denna gången kommer Alexandra Nord och sju andra dokusåpastjärnor in som drottningar.

– Man kommer att få se en ny sida av mig. Det kommer att vara en berg- och dalbana av känslor – mycket skratt, tårar och drama. Det är som att det är två säsonger i en säsong. Det kommer hända mycket.

– Mitt upplägg den här säsongen var att inte köra ut någon och inte ta några tuffa beslut. Mer glida med. Det var min taktik.

De sju andra drottningarna i programmet är Emma Hellström, Josefin "Josie" Capllonch, Cornelia Gyllborg, Erica Lindberg, Helen Ablatova, Hanna Bodelson och Paulina "Paow" Danielsson.

Även Paradise-veteranerna Arvid Stenbäcken och örebroaren Fredrik ”Fimpen” Olsson” kommer att checka in.

– Det är hundra procent svårare att vara veteran, folk har en bild av dig redan. Sedan ligger det lite gammalt och gror mellan mig, Arvid Stenbäcken och Paulina Danielsson. Vi har inte varit bästa vänner sedan vi var med i den tidigare säsongen som sändes 2019. Men fördelen är att man kan spelet. Man lär sig från sina misstag.

Att vara med i programmet och den miljön beskriver Alexandra Nord som en att vara i en bubbla.

– Det kanske inte tittarna förstår, alltså ens beslut eller hur man tänker. Man tänker inte alltid klart. Och så som man själv ser det, ser inte tittarna det. De ser på programmet från alla perspektiv och har många olika tankar.

– När man kommer hem är man kvar i bubblan i kanske en eller två månader. Det tar en stund att komma tillbaka till verkligheten.

Förutom Paradise hotel har Alexandra Nord varit med i tv-programmen Bachelor och Middag med mitt ex. I våras medverkade hon även i programmet Ex on the beach, som också spelades in under hösten 2019, i Brasilien.

– Jag var hemma i cirka 48 timmar mellan Brasilien och Mexiko. Jag hann göra om en nagel som jag hade tappat och mina ögonfransar. Men också tvätta och packa.

– Ex on the beach var inte min grej. Ex on the beach är drama, sex och man trampar folk på tårna vad man än gör. Jag var inte där för att träffa min framtida man, utan jag såg det som en semester och inte så seriöst. Paradise hotel är ändå ett spel. Det som händer i programmet har ju ändå med spelet att göra.

TV: Här kliver Örebros "drama queen" in i Paradise Hotel – se första klippet från nya säsongen: ”Skiter i allt och alla”

Paradise Hotel har säsongspremiär idag på Viaplay & Viafree