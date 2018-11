Fyra Örebrospelare uttagna till stjärnmatchen i division 1 – och Rickard Nilsson coachar: ”Naturligt lyfta tränarna som matchat flest talanger”

Tre av 16 lag i norrettan kommer från Örebro. Representationen när ligans stjärnlag för spelare upp till 20 år nu tagits ut är ännu starkare: Fyra av 16 spelare och halva tränarstaben hämtas från BK Forward, Rynninge och Karlslund.

Forwards Kevin Johansson, Eliyo Turkan och Adnan Catic och Karlslunds Daniel Hultqvist finns alla med i division 1 norras trupp till allstarmatchen ”Morgondagens stjärnor”, som spelas mot ett likadant talanglag från division 1 södra på Tele2 arena nästa lördag. Norrlaget coachas dessutom av Forwards Rickard Nilsson, tillsammans med Jonatan Partin, tränare för Arameisk-Syrianska.

– Forward och Arameisk-Syrianska är de två klubbar som har flest talanger och som matchat dem mest, och det känns naturligt att lyfta tränarna som matchat flest talanger i serien, säger Jimmy Fors, marknad- och Kommunikationschef på sammanslutningen Ettanfotboll och ansvarig för talangmatchen.

Fors berättar att han haft hela 76 spelare att välja på när han vaskat fram de 16 som ska vara med i norrettans trupp till matchen. Så många födda 1998 eller senare har fått speltid i serien i år.

– Talangerna har fått spela extremt mycket i år, och vi har prioriterat speltid när vi tagit ut truppen. Man kan diskutera vad som är ”talang” och inte, det är väldigt subjektivt, så med den korta tid vi haft på oss har vi valt att fokusera mycket på hur många matcher man gjort. Har man fått speltid i 25–28 av 29 matcher hittills så måste det betyda något, säger Fors.

Men ni har inte hittat någon tillräckligt stor talang i Rynninge?

– Andremålisen (Daniel Angergård) gjorde det bra när han stod mot VSK och sedan har de haft några killar som gjort inhopp, men det har funnits spelare i andra lag som fått betydligt mer speltid.

Det är tolfte året i rad som ”Morgondagens stjärnor” arrangeras. Tidigare har spelare som örebroarna Jiloan Hamad (nu i Hammarby), Ahmed Yasin (nu i qatariska Al-Khor) och Jacob Rinne (nu i danska Aalborg) använt matchen som ett avstamp vidare i karriären, liksom Manchester Uniteds Victor Nilsson-Lindelöf och Danmarksproffset Tobias Sana. Matchen erbjuder de unga spelarna en möjlighet att visa upp sig, och lag i allsvenskan och superettan ett tillfälle att specialstudera dem. I år avgörs den alltså på stora Tele2 arena i Stockholm, efter att tidigare ha ambulerat på mindre arenor som Skytteholms IP och Solid Park arena.

– Det är fantastiskt kul att vi kan arrangera matchen på Tele2 arena. Man ska komma ihåg att killar som är 17–20 år gamla och spelar i division 1 inte drömmer om att spela på Grenadjärvallen i tolv år till, utan att de vill komma till den här typen av arenor. Därför är det kul att redan nu kunna ge dem chansen att ta in atmosfären och se hur det är. Dessutom kommer vi slå publikrekord, det kan jag säga med gott samvete. Redan nu, åtta dagar före matchen, har det hämtats ut över 350 biljetter.

Om Karlslund kommer tvingas kvala för att hänga kvar i division 1 – det avgörs i morgon, lördag – spelas den avgörande kvalmatchen, på Karlslund arena söndagen den 18 november. I sådana fall kommer Hultqvist få koncentrera sig på den matchen och ersätts då av en annan spelare i ”Morgondagens stjärnor”. De fullständiga och slutgiltiga 16-mannatrupperna till matchen presenteras på söndag.

Örebroarna i Morgondagens stjärnor 2018

Kevin Johansson, Forward

Född: 4 mars 1998.

Position: Mittfältare.

Speltid 2019: 26 matcher från start, ett inhopp, 2 058 minuters speltid. Ett mål.

Eliyo Turkan, Forward

Född: 8 mars 2000.

Position: Mittfältare.

Speltid 2019: Elva matcher från start, tolv inhopp, 994 minuters speltid. Två mål.

Adnan Catic, Forward

Född: 15 januari 2000.

Position: Back.

Speltid 2019: 17 matcher från start, tre inhopp, 1 573 minuters speltid. Ett mål.

Daniel Hultqvist, Karlslund

Född: 21 april 1998.

Position: Mittfältare.

Speltid 2019: Åtta matcher från start, sex inhopp, 749 minuters speltid.

Rickard Nilsson, Forward

Född: 12 december 1969.

Position: Tränare.

Övriga spelare födda 1998 eller yngre som fått speltid i Örebrolagen i division 1 2018: Linus Engwall, Karlslund, Adam Björk, do, Philip Amin, do, Christophher Alp, Forward, Johan Chamoun, do, Sebastian Molnar, do, Christian Kurt, do, Marcus Kanto, do, Svante Svedin, do, Alexander Hallin, Rynninge, Daniel Angergård, do, Etiandro Galvin Barreto, do, Viktor Hallin, do, Pontus Hatula, do,