Karlslund tappar till Turkiet – hämtar forward från superettan: "Han kommer att höja vår offensiv"

- Han utmärkte sig positivt mot oss ifjol och ända sedan dess har jag velat ha hit honom. Nu blev det verklighet och det ska bli spännande att se honom i vår miljö. En lång spelare med väldigt fin teknik. Han kommer att höja vårt offensiva spel. Vi hälsar Aaron varmt välkommen till Karlslunds IF, säger Ibbe Bemacce, rekryteringsansvarig i klubben om 24-årige Aaron Zahui till klubbens hemsida.

Den nästan två meter (198 cm) långe och 85 kg tunge anfallaren har även tidigare rutin av division 1 efter spel i Vasalunds IF. 2016 värvades han till AFC Eskilstuna och följde med laget upp till deras historiska första säsong i Allsvenskan 2017. Zahui gjorde allsvensk debut i bortamatchen mot Malmö FF då han byttes in i andra halvlek. Han byttes även in i hemmamatchen mot Djurgårdens IF samt i bortamatchen mot AIK. Totalt var han uttagen i matchtruppen i elva allsvenska matcher och hoppade in i tre av dem, skriver Karlslund på sin hemsida.

Under våren har Zahui varit fortsatt utlånad till samarbetsklubben Eskilstuna City i Division 2, men hann med att spela en match i Superettan i våras mot IFK Värnamo (vinst 4-0), en match där han också gjorde sitt första mål i superettan.

Deniz Yaldir värvades till Karlslund inför säsongen från division 2-klubben Gamla Upsala SK. Under vårsäsongen har han på 13 matcher gjort ett mål, en assist i en roll sm kantspelare.

Yaldir drar nu till Turkiet, och klubben Etimesgut Belediyespor.

Sportchef Andreas Östby säger till hemsidan om försäljningen av Yaldir:

- Deniz har varit en frisk fläkt under säsongen med sin fart och fina teknik på sin kant, och det är inte konstigt att det funnits intresse för honom. I vår situation är det såklart inte optimalt att tappa spelare, men vi har samtidigt haft förståelse för situationen och jobbat hårt för att täppa luckan och jag tycker att vi har lyckats med det. I våras värvade vi en spelare från Division 2 och som nu fem månader senare får möjligheten att spela professionell fotboll utomlands. Det här är ett kvitto på att Karlslund är ett bra skyltfönster och en språngbräda för unga spelare att fortsätta utvecklas och sedan ta steget vidare om det passar. Vi är glada för Deniz skull och önskar honom all lycka i framtiden.