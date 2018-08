Karlslund värvar mittfältare – erfarenhet från superettan: ”Uppfyller de krav som vi har letat efter”

Christoffer Katenda är det senaste tillskottet i Karlslund IF. Mittfältaren har tränat med klubben under en tid och kommer senast spel i från Huddinge IF.

– Vi har letat länge efter en innermittfältare, och Katenda uppfyller de krav som vi har letat efter och kommer bli nyttig för oss under hösten, säger senioransvarige Daniel Nordén Karlsson till klubbens hemsida.