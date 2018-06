NA sänder hundratals timmar lokalsport – så gör du för att titta: "Det kommer bara öka"

ÖSK har gått bättre än alla trodde i allsvenskan, Kif kan ta steget tillbaka, Indianerna jagar slutspel och Örebro Hockey är mitt inne i silly season.

Sportsommaren går på högvarv i Närke.

Fråga bara Veronika Ljung-Nielsen som bevakade Marcus Ericssons F1-äventyr i Monaco och rally-SM i Askersund samma vecka.

– Pulsen är alltid hög på vår redaktion och det är otroligt kul. Men det är klart att det är en utmaning att rodda allt då vi har så mycket sport i Närke. Jag tror vi har räknat till över 20 olika elitlag och stora idrottskvinnor och män som vi försöker bevaka årligen, säger hon.

– Just övergången mellan vinter- och sommarsporter brukar vara intensiv, men i år blev våren exceptionellt händelserik. Inte minst fotbollen med Forward, Rynninge och Karlslund i samma serie och där vi fick rättigheterna att tv-sända deras matcher.

Utöver tv-satsningen på division 1-fotbollen, där NA sänder 41 matcher totalt under säsongen, satsas stora tv-resurser på Elitettan och Kif Örebros återtåg mot högsta serien. Här direktsänds 60 matcher sammanlagt och därtill kommer även webbtv-program varje vecka samt videobloggar från flera av lagen i serien. Nästa gång NA livesänder Kif Örebro är 20 juni, hemma mot Västerås BK 30.

Det är riktigt kul. Framför allt när vi har ett sådant brett utbud på vad vi sänder. Vi har den lokala fotbollen som sagt, men att även kunna erbjuda Indianernas matcher och hårdbevakning av Örebro Hockeys försäsongsläger känns väldigt roligt.

För de motorsportintresserade är utbudet också väl tilltaget, med nyss avslutade rally-SM och totalt 20 tv-sända matcher i speedwayens elitserie och slutspel samt ett studiomagasin med de hetaste klippen från varje omgång.

Närmast på programmet: Indianerna-Rospiggarna i kväll, 12 juni.

Det är ett stort tv-utbud för den som vill se livesänd lokalsport?

– Ja, det är riktigt kul. Framför allt när vi har ett sådant brett utbud på vad vi sänder. Vi har den lokala fotbollen som sagt, men att även kunna erbjuda Indianernas matcher och hårdbevakning av Örebro Hockeys försäsongsläger känns väldigt roligt. Vi lär oss massor av det och hoppas att publiken gillar det också. Livesändningarna kommer ju bara att öka i antal och vi blir allt bättre på det, så det är bara att hålla till godo.

För den som aldrig följt någon av NA:s sportsändningar, varför tycker du att man ska titta och vad kan man förvänta sig?

– Som ny kund så kan man förvänta sig något annat än det man får i CMore eller Viasat och det är den totala lokala kännedomen. Men framför allt så tycker vi själva att det är kul att sända live. Och vi hoppas att tittarna tycker det är kul att lyssna på vårt käbbel. Det är alltifrån smådetaljer i spelsystemen till roliga anekdoter. Vi blandar högt och lågt under våra sändningar, eller försöker göra det i alla fall, säger Veronika Ljung-Nielsen.

