BK Forwards nya stöld från rivalen – plockar skicklig målvakt: ”Känns riktigt bra”

Tre division 1-klubbar i Örebro är som bäddat för rivalitet. Den lär inte minska efter den här vintern. Sedan tidigare har BK Forward värvat Adam Molin och Zakariah Epplette från Karlslund och Konrad Gustafsson från Rynninge, vilket inte alltid varit smärtfritt.

Men Forward ger sig inte och har nu säkrat ännu ett stöld från rivalen på Väster, Karlslund. Det handlar om den 25-årige målvakten Steffen Kraus.

– Känns riktigt bra och är nu inställd på att ta nästa steg i min karriär. Jag har varit med i truppen någon tid innan jul och känner att detta kommer att bli riktigt bra. Jag blev väl mottagen och kände direkt trivsel i gruppen och förtroende från tränarna, säger han till klubbens hemsida.

Kraus gjorde två säsonger i Karlslund och spelade totalt 38 matcher. Under 2018 gick han in som given förstamålvakt, men fick till sist dela sysslan med Jakob Kindberg som stod för ett genombrott på den här nivån.

Sedan tidigare har tysken gått genom Stuttgarts ungdomsled och han är även hunnit med spel på college i USA, men nu har han hittat rätt i Sverige.

– Jag gillar verkligen Sverige och sättet som folk tar hand om varandra, och jag trivs riktigt bra i Örebro.

Forwards tränare Rickard Nilsson säger så här om det senaste tillskottet:

– En målvakt med bra egenskaper i sin fysik som gör honom stark både i en mot en-situationer, samt i inläggsspelet. Han kan använda båda sina fötter i spelet, samt har en stor ambition att ständigt förbättra sig i spelets alla skeden.