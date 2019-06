En skyttekungs återkomst när Lipovac dubblade skörden: "Enkla men väldigt sköna mål"

Christer Lipovac brukar göra mål. I år har det blivit ovanligt få hittills.

När gjorde du två i en match senast?

– Det var väl typ Forward förra året, tror jag. I derbyt.

Karlslund fick ett tidigt mål bortdömt för offside. Sedan var taktpinnen i Sollentunas ägo resten av halvleken.

– De rullar väldigt mycket, vi får inte grepp på dem riktigt, kan inte låsa dem. Så vi får springa enormt mycket, och så slarvar vi lite när vi får tag på bollen. Så första halvlek är jättejobbig för oss.

Tungt i värmen, så klart. Men efter paus blev det bättre.

– I andra får vi bättre grepp på hur de spelar och kan förhindra att de får ställa om på oss så mycket. Vi vinner mer boll, är lite klokare och lugnare med bollen.

Sollentuna gick väldigt högt in i press före paus, störde Karlslunds uppspel tidigt och med framgång.

– Vi visste om det. Samtidigt att det fanns yta bakom deras backlinje, och det utnyttjade vi några gånger.

De två målen var ganska snarlika, åtminstone för Lipovac, som beskriver båda som ganska enkla mål att göra.

– Det första är Justin (Salmon) som sätter en boll i djupet på (Mahammed Abdi) Momin, deras mittback väljer att gå på honom så jag blir helt ensam i mitten och Momin sätter in den perfekt. Det andra är Shpetim (Hasani) som gör det bra när han hittar ut till Simon (Gefvert) på kanten. Han spelar in fint och jag kan bara stöta in den.

– Två enkla men ganska sköna mål.

Karlslund gjorde ytterligare två mål som dömdes bort för offside. Ett efter bara några minuter, Elias Jangdin, och ett efter paus av Justin Salmon.

– Det i första halvlek är obegripligt. De tycker att Momin påverkar målvakten på något sätt, och det blir offside. Jag förstår inte hur, men skitsamma.

Och det i andra efter hörna?

– Likadant där, Momin igen som tydligen var offside. Oerhört hårfin i så fall, men domaren såg väl rätt får vi hoppas.

Nu kom det att spela mindre roll. Men det var inte jättelångt borta att Karlslund faktiskt tappat en poäng i alla fall.

Gustaf Lagerbielke (ja, precis som den kända turbåten i Örebro) drog på sig ett rött kort i 78:e minuten då han sprang rakt över Simon Gefvert. Hemmalaget blev en man mer. Men Sollentuna fick till ett tryck och en reducering.

Och det fanns några bud på kvittering efter det, men Karlslund red ut stormen.

En förlust, fyra segrar nu, men hela åtta kryss.

– Serien är jämn. Det är två lag som gått i från lite, men annars är det ett par segrar som skiljer toppen och botten. Men vi är stabila i år, försvarar oss bra. Vi behöver bli lite vassare offensivt bara, ta vara på våra chanser bättre, så kommer det att bli fler trepoängare.

– Vi får se vart det kan leda. Vi ska nog fortfarande hålla oss lite lugna och inte flyga iväg och snegla för mycket uppåt.

Derby nu, Trängen på torsdag mot BK Forward.

– Ja, det ska bli kul. Riktigt tung match i dag, varmt och jobbigt på en sliten matta här. Men det blir kul med derby, Trängen och gräs. En seger där så kan vi njuta av midsommar sedan.

Ett gäng gamla Karlslundsspelare i gulsvart nu. Adam Molin, Steffen Kraus, Laurie Bell och skadade Zak Epplette.

Blir det trakasserier nu fram till torsdag?

– Haha, nej, jag är inte sån, håller inte på med såna grejer. Vi får se hur det går ute på planen, och det blir kul att träffa och möta dem.

De behöver poäng?

– Ja, de fick stryk i går såg jag. Men vi kommer inte åka dit och bjuda på något (skratt).

Karlslund får sannolikt klara sig utan Anton Olsson och Daniel Kindberg då, som har besked om straff att vänta efter incidenten med fyra röda kort i mötet med Rynninge.

Fakta

Karlslunds IF–Sollentuna FF 2–1 (0–0)

Mål: 1–0 (52) Christer Lipovac, 2–0 (73) Christer Lipovac, 2–1 (83) David Seger.

Utv: 0–1 (Gustaf Lagerbielke, 78).

Varningar: 0–1.

Hörnor: 4–2.

Publik: 182.