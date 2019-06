Klockan slog för Bell – släkten värst: "I dag la vi ner det hårda jobb som krävs"

Det var kanske inte helt igenom vackert. Ett Forward i stort poängbehov tog emot Karlslund, som överraskat i norrettan, med ett taktiskt upplägg som tidigare varit det omvända när lagen mötts.

På Trängen ställde Forward upp 4-5-1, och när Laurie Bell nickat in 1–0 på Josef Ibrahims exakta frispark var det till att parkera bussen. Och ett vilt kämpande gulsvart höll ifrån sig med den äran, och det sista som hände i femte övertidsminuten vara att inhoppande Johan Chamoun kunde springa in med 2–0 i tom kasse då Jakob Kindberg var på hörnutflykt offensivt.

– Det kändes hårt hela vägen till att domaren blåste av. Och så otroligt skönt i slutänden. Vi har länge jagat en seger med nollan intakt, och i dag la vi allt det hårda jobbet som krävs. Och vi nådde dit vi ville, säger Bell, som i fjol spelade i den rödblå Karlslundsdressen.

Inledningen var offensiv åt båda håll. Men efter Bells fina nickmål slog Forward i bromsen.

Ni parkerade bussen, som de säger?

– Haha, ja, något åt det hållet. Vi ändrade lite i vår formation av laget. Vi hade bara en kille på topp, och Adam (Molin) jobbade stenhårt där framme. Men det är svårt att gå högt och pressa med en spelare längst fram. Vi blev lite låga, i slutet kanske lite för låga, men jag vet inte om det berodde på att vi inte vunnit så mycket i år. Men det var inte riktigt planen.

Men det föll väl ut, och får ses som smart?

– Ja, exakt. Och det var konstiga förutsättningar idag, med ett stormregn någon timme före avspark. Så det var inte att förvänta den vackraste fotbollsmatchen. Men planen klarade sig bra, vi var lite nervösa under uppvärmningen att den skulle släppa och bli svårare att hantera, säger Bell.

Har du hört talat om att "släkten är värst"?

– Ah, no, I don't think so. Vad betyder det? Svarar engelskspråkige Bell.

I det här fallet att det är typiskt att just du skulle spela en avgörande roll mot ditt gamla lag. Och det gjorde du.

– Aha, ja, just det. Så brukar det vara ibland. Men jag har ett ganska bra målfacit i derbyn, så jag kände att det var dags, jag hade bra självförtroende in i matchen, säger Bell.

Det var hans andra mål för Forward i år. I fjol gjorde han för Karlslund när laget vann mot Forward med 3–1 på sin hemmaplan.

Hur var det att möta det förra laget?

– Det är alltid konstigt. Vi mötte dem två gånger på försäsongen, men det var först nu det var på riktigt allvar. De känner till hur jag spelar, jag vet vad de vill göra. Så jag vet inte om det var någon fördel, det går ju åt båda hållen.

En boost för självförtroendet för dig och laget?

– Ja, vi behöver vinna fotbollsmatcher. Jag tycker inte att det faktum att vi inte tagit så många poäng berott på dåliga prestationer. Vi har inte haft så stora problem. Det handlar mer om att bygga självförtroende genom att vinna. På vilket sätt det än behöver göras.

Det blir nu lätt att fira midsommar, kan man tänka.

– Ja, fast jag ska åka hem till England. Min pappa åker padelboard (att stå på en surfbräda och paddla) mellan Manchester i Wales, där han bor. 200 miles på floder och hav, så jag och flickvännen ska dit och överraska. Han vet inte att vi kommer.

Runt 25 mil, det är ingen klen prestation.

Forward uppe på 14 poäng på 14 matcher. Kvar under nedflyttningsstrecket men på samma poäng som Rynninge och Team TG närmast före.

Fakta

BK Forward–Karlslunds IF 2–0 (1–0)

Mål: 1–0 (17) Laurence Bell, 2–0 (90+6) Johan Chamoun.

Varningar: 4–0 (Josef Ibrahim, Anton Renmark, Eliyo Türken, Adnan Catic).

Publik: 758.