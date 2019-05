Ny stark insats för uppsnackade talangen – när Karlslund kryssade mot Sandviken: "En av våra bästa såhär långt"

Inför säsongen skrev försvarstalangen Adam Björk a-lagskontrakt med Karlslunds IF – och snabbt visade han att det är där han hör hemma. Under lördagen spelade Karlslund oavgjort hemma mot Sandviken, och Björk stod för en av flera starka insatser under division 1-våren.

– Det känns bra. Det är mitt första seniorår och det är kul att få en del bra matcher i sig. Sen känner jag också att jag kommer in i det mer och mer för varje match. Jag gick in i säsongen med tanken att bara göra mitt bästa utifrån att det är mitt första år och konkurrera. Det öppnade upp sig på den här positionen och då har jag tagit den chansen, säger Björk till NA efter matchen.

Adam Björk fyller 20 år i mitten av juli, och tillhörde förra säsongen Karlslunds U19. Han har uppmärksammats inom föreningen tidigare då han valts till "årets junior", och av Ettan Fotboll har han i år fått utmärkelsen "veckans talang".

Matchen mot Sandviken slutade 0–0 efter att Karlslund försvarat sig bra, men inte riktigt lyckats sticka fram som man önskade offensivt. Björk menar att insatsen var bra, men att det var surt att inte få med sig alla tre poängen.

– Det är synd att vi inte vinner, vi har haft så många kryss. Men det var extra jobbigt idag, vi kände att det var dags att ta tre poäng nu. Det var som i många andra matcher att vi är starka försvarsmässigt och kollektivt, vi står rätt och Sandviken kommer inte till så jättemånga farliga målchanser. Vi gör en bra prestation förutom att vi inte får till det i den sista tredjedelen, säger Björk.

Karlslund är förvisso obesegrade efter åtta omgångar, men det börjar mycket riktigt bli många kryss. Två segrar har man tagit, och i resterande sex matcher har man fått dela på poängen.

– Jo. Försvarsspelet är en bra grund vi har att stå på, och förhoppningsvis så kommer anfallsspelet och målen komma därefter. Det hade varit värre om det var tvärtom, så vi kämpar på och tar nya tag nästa vecka, säger Björk.

Som också får beröm av tränaren Jonathan Ederström.

– Adam är en klok spelare, och en klok människa bakom spelaren, säger Ederström till NA.

– Han är väldigt naturlig i sitt sätt att spela försvarsspel, och det har vi vetat om. Det som är roligt i en sån här match är att vi har pratat med honom om att också hitta en utveckling i hans offensiva spel. Att han kan vara ett hot framåt. Det tycker jag att han börjar utveckla. Det är jätteroligt, och han har varit en av våra bästa spelare såhär långt.

Karlslunds IF – Sandvikens IF 0–0 (0–0)

Plats: Karlslund arena

Publik: 224

Varningar: Emil Engqvist (89)