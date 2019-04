Nyckelspelaren ut skadad när Rynninge var nära att hämta upp mot seriefavoriten: "Förstod direkt att han inte skulle spela klart"

Rynninge hämtade upp underläge från 3–0 till 3–2 och fick en biljett in i matchen. Men när det skulle forceras åkte nyckelspelaren Kristoffer Näfver på en huvudskada, blev liggandes och fick kliva av. Rynninge hade genomfört samtliga tre byten och fick slutföra matchen med tio man.

– Just nu är det väl halvdant med Näfver. Och han är ju så rutinerad så ligger man under med ett mål så ligger ju inte han kvar på marken om han inte måste, så då förstod man direkt att han inte skulle kunna spela klart, säger tränaren Stellan Carlsson till Sporten efter matchen.

Det var seriefavoriten Akropolis, som också uttalat själva att de siktar på att vinna serien, som gästade Rynninge i division 1-premiären på Pettersbergs IP under lördagen.

Första halvlek var ganska händelsefattig och slutade mållöst, men i den andra small det till. Rynninge släppte in tre mål på 20 minuter, och var plötsligt i underläge med 3–0.

– I första halvlek har vi sagt att vi ska ligga lågt, Akropolis ska få ha mycket boll och dom ska få köra. Vi gör en bra försvarsinsats och vi håller nollan. Tanken är inför andra halvlek att vi ska flytta upp positionerna lite och trycka på. Sen får dom ledningen med mindre än en minut spelad och det är ett skitmål. Ett inlägg som dom touchar. Dom spelar bra fotboll, men just där gör dom inte det, den ramlar in bara. Vi får en dålig period och dom går upp till 3–0 utan att vi är nära, säger Carlsson.

Framåt slutet av matchen såg det ut att kunna vända. Nyförvärvet Viktor Franssila, mittbacken som kom från Nora BK under vintern, petade in reduceringsmålet. Därefter tilldömdes Rynninge en straff som Haris Karahmet enkelt placerade in. Med tio minuter kvar hade man 3–2, och var inbjudna till match igen.

– Där jobbade vi oss in i det. Snabba passningar och instick, och så gör vi två mål. Tyvärr i den forceringen så skadar sig Näfver, och trots det så skapar vi en del chanser, säger Carlsson.

Förlust i premiären, men en ljusglimt i form av 21-åriga Franssila som dels presenterade sig genom målskyttet men också gjorde en bra insats i övrigt.

– Det är jättekul. Han ska absolut inte lastas för att vi släpper in tre mål, och det är kul för honom att göra mål. Men framför allt i försvarsspelet där han ska vara bra, är han bra. Han har en fin fot, och han är väldigt duktig när vi kan lyfta upp spelet, säger Carlsson.

Rynninge IK – Akropolis IF 2–3 (0–0)

Plats: Pettersbergs IP

Målskyttar: Cesar Weilid, David Zlotnik, Pontus Åsbrink, Viktor Franssila, Haris Karahmet