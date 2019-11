Djurgården är svenska mästare – tidigare ÖSK-spelarna i guldjubel: "Jag är helt slut

Djurgårdens IF är svenska mästare 2019.

Stockholmslaget behövde bara få med sig ett poäng i bortamötet mot Norrköping – och lyckades vända ett 2–0-underläge i den andra halvleken.

Det betydde att de tidigare ÖSK-spelarna Astrit Ajdarevic och Kevin Walker fick guldjubla.

– Jag är helt slut, vilken jäkla känsla, säger Ajdarevic till C More.