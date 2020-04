DÖDSFALL ► Förre fängelsechefen Lennart Wilson har avlidit: Jobbade på Kumlaanstalten i många år

"Från springgrabb till fängelsedirektör med sång" – titeln på ett av Lennart Wilsons många föredrag summerar på ett bra sätt hans liv.

Född och uppvuxen i Malmö skulle hans väg så småningom leda till Kumla.,

Sin egen skolgång beskrev han som kantad av en hel del sadistiska lärare, och möjligen var det dessa negativa erfarenheter som lade grunden till hans humana ledarstil som fängelsechef på Kumlaanstalten. Tron på att den mjuka linjen i längden ger ett mänskligare samhälle var hans fulla övertygelse, och hans strävan var mot en kriminalvård inriktad på just vård.

Hans stora engagemang för internerna blev vida omskrivet, och i en NA-intervju beskrev han det så här:

"Lyckas man locka fram de goda krafterna hos någon är det värt allt."

Att Lennart Wilson skulle hamna i Kumla handlade om jobb. Efter läroverksåren följde ett år på Handelshögskolan, och därefter universitetsstudier i juridik under fyra år. Under den här tiden jobbade han extra som bland annat lastbilschaufför, affärsbiträde och vaktkonstapel och efter sin examen fick han en ambulerande tjänst inom fångvården där bland annat anstalterna i Hinseberg och Kristianstad ingick.

När tjänsten som fängelsedirektör på Kumlaanstalten senare dök upp sökte han jobbet – och fick det, i en ålder av 39 år. Under de många år som Lennart Wilson verkade här finns mycket att nämna, men inledningsvis var det spritmissbruket bland fångarna han tog tag i. Förbättring av Kumlamurens hållbarhet var en annan fråga han drev med bestämdhet.

Det var under åren som anstaltschef hans musikaliska sida fick blomma ut. På anstalten hade internerna startat ett band, men det saknades en sångare. Så Lennart Wilson hoppade in. Fortsättningen har många av NA:s läsare koll på. För med tiden skulle det bli såväl medverkan i Kumlarevyn som mängder av uppträdanden i lokala sammanhang. Han var ett stort fan av Frank Sinatra, och sjöng gärna dennes låtar.

På hemmafronten var det familjen som gällde. När Lennart Wilson av NA inför millennieskiftet fick frågan vad han minns bäst av 1900-talet blev svaret:

"När jag gifte mig med min älskade hustru Ingrid 1951."

Mer än 60 år skulle de båda få tillsammans, innan Ingrid avled 2016. Tillsammans fick de ett barn, sonen Rikard.

På fritiden hämtade Lennart Wilson gärna kraft i naturen, och under många år red han sin egen häst Tommy långa turer i skogen. Han hade också ett stort sportintresse, och var i sin ungdom aktiv inom såväl handboll som tennis.

Lennart Wilson blev kvar som anstaltschef ända fram till sin pensionering som 65-åring, och därefter fortsatte ett engagerat föreningsliv samt ett flitigt uppträdande av såväl musikaliska insatser som föredrag kring yrkesåren. Han sjöng också i flera körer.

Ända in i det sista var han aktiv på olika håll. Så sent som förra året deltog han till exempel i en konversationsgrupp på engelska, för att få användning av sitt stora språkintresse. Utöver engelska behärskade han även tyska och franska. Han deltog också gärna i det språkcafé som Svenska kyrkan i Kumla under en period anordnade för nyanlända.

Lennart Wilson lämnar sonen Rikard med hustrun Marianne, barnbarnen Robert och Philip samt barnbarnsbarnet Linus.