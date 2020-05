DÖDSFALL ►Han kämpade för ett samhälle för alla: ”Det handlar om något jag tycker är väldigt viktigt”

”Det handlar om något som jag tycker är väldigt viktigt – ja, man kan säga att jag brinner för det här.”

Så sammanfattade Frank Lundin sitt uppdrag i en NA-artikel 2001, i samband med att han valts in i förbundsstyrelsen i De handikappades riksförbund, DHR, där bokstäverna numera står för delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet.

Frank Lundin hade vid det här tillfället lång erfarenhet av uppgiften, efter många år som medlem och ordförande i DHR Örebro.

”Men det nya uppdraget i förbundsstyrelsen är något speciellt. Det känns jätteroligt. Det är en väldigt inspirerande utmaning för mig", konstaterade Frank Lundin och berättade om sin förhoppning att inom förbundet få bort Stockholmsdominansen och nå ut med information och beslut till alla medlemmar.

Men de stora hjärtefrågorna hos honom var möjligheten till fysisk och psykisk tillgänglighet för alla i samhället samt vid den här tiden frågan om en ny diskrimineringslag.

Så här uttryckte han det själv:

” Jag vill arbeta för att Sverige ska få en lag mot diskriminering. Tillgänglighet är viktigt för oss rörelsehandikappade, att det byggs tillgängligt. Men vi kommer hela tiden in för sent i byggprocessen, när vi får möjlighet att säga vad vi tycker är det ofta för sent. Om det fanns en lag som var tvingande tror jag att det inte skulle bli som det blir i dag. Då skulle det byggas tillgängligt från början, för att undvika böter.”

En titt bland gamla NA-artiklar visar mängder av olika frågor som Frank Lundin genom åren varit med om att driva, och som en röd tråd löper tillgänglighet för alla – på bussen, på stadens gator, i butiksentréer och så vidare.

Som till exempel Olaitunneln i Örebro som Frank Lundin gav tummen ner:

”Vårt huvudmål är ett samhälle för alla. DHR har funnits i många år och visst har mycket hänt. Men mycket har också stått stilla, och jag tänker speciellt på tillgängligheten. Det är viktigt för våra medlemmar, eftersom många av dem är rörelsehandikappade.”