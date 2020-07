DÖDSFALL: Mångårig chefredaktör avliden – tidningsprofilen blev 86 år

Historien om Ingemar Anderson har sin början i Sala. Där växte han upp, och där kom han som mycket ung in på den väg som skulle leda honom in i tidningsbranschen.

Ingemar Anderson var endast 17 år då han blev nattredaktör på Sala Allehanda, men redan innan hade han skrivit en del för tidningen. Som duktig idrottare hade han bra koll på allt från traktens friidrott till fotboll, och som volontär hade det blivit ett antal artiklar i Sala Allehanda.

Det där första steget in i tidningsvärlden skulle följas av flera. 1962 lämnade han Sala för att jobba som reporter och platschef på Nerikes Allehanda i Karlskoga, och efter nåt år flyttade han in på centralredaktionen i Örebro med ansvar för Nerikes Allehandas lokalkontor.

Mellan åren 1964 och 1982 arbetade han som redaktionssekreterare och biträdande redaktionschef, och under denna tid hann han också engagera sig i utbildningsfrågor – bland annat på uppdrag av journalisthögskolorna.

Ingemar Anderson trivdes mycket bra på Nerikes Allehanda, men valde ändå att 1982 ta sig an uppdraget som chefredaktör på Bergslagsposten i Lindesberg. På grund av stark konkurrens från Örebro-Kuriren var tidningens situation tuff, och det gällde att vinna över annonsörerna på sin sida. Ingemar Andersson och hans medarbetare klarade av uppdraget, och under en period gick han lite skämtsamt under namnet "Kurirendödaren".

Det skulle bli 17 år på Bergslagsposten innan Ingemar Anderson 1999 gick i pension.

På hemmafronten handlade livet om hustrun Lillan och barnen Mikael och Anette. Efter att barnen flyttat hemifrån valde Ingemar och Lillan att lämna Örebro och flytta till Lindesberg.

Så småningom skulle flyttlasset gå till Göteborg, för att komma närmre barn och barnbarn. Där blev paret kvar under den sista perioden av sina liv. Lillan avled våren 2018.

Utöver familjen ägnade sig Ingemar Anderson gärna åt golf, musik, böcker och resor.

Bland hans närmsta finns barn och barnbarn.