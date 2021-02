DÖDSFALL: Populäre fritidspedagogen hyllad på Facebook: ”Han var hela Vivallas extrapappa”

”Tänker på Nippe och vad han betytt för mig och många andra under sin tid här på jorden.”

"Du gjorde gården till ett hem för många av oss."

”Nippe betydde mycket för mig och alla andra Vivallaungar.”

”Han var hela Vivallas extrapappa."

"Vivallas trygga famn för alla oss snorungar på 70/80/90-talet."

"Nippe var en stor manlig förebild."

Efter Nippe Carlssons död i förra veckan fylldes Facebook av kärleksfulla och tacksamma kommentarer. Många har velat hylla den populäre fritidspedagogen, som under ett helt yrkesliv utgjorde extra trygghet och en öppen famn för Örebros ungdomar.

Nippe hette egentligen Nils-Åke, föddes 1946 och växte upp i Örebro. I familjen ingick mamma, pappa och lillebror Per-Olof, och under de första åren i Nippes liv var Västra Nobelgatan den fasta punkten innan flyttlasset 1952 gick till Almby. Där kom Nippe att tillbringa sin egen ungdom.

Via föreningsliv skulle han så småningom bli en engagerad ungdomsledare, och det hela mynnade ut i att han utbildade sig till fritidspedagog. Under åren var han verksam på mängder av Örebros fritidsgårdar och skolor, men under lång tid blev Vivalla hans fasta punkt där han hade en stor del av sitt hjärta.

Parallellt med jobbet var han också under många år djupt engagerad i föreningen Unga örnar, med mål att erbjuda barn och unga en meningsfull fritid.

Det behövs alltså ingen lång genomräkning för att inse hur otroligt många ungdomar Nippe Carlsson mött genom åren. 1970-, 80- och 90-tal, men också 2000- och 2010-tal innan det för tio år sedan var dags för pension. Under sina sista yrkesår jobbade han med funktionshindrade på daglig verksamhet.

Nippe kom att bli en engagerad pensionär. Han var en del av styrelsen i Sällskapet gamla Örebro, och i Facebook-grupper som "Örebrobilder från förr" och "Man vet att man är från Örebro" bidrog han gärna med bilder från Örebrotider som flytt. Han ägnade sig också åt en hel del skrivande i detta ämne.

I det privata delade han livet med hustrun Lillemor, och tillsammans fick de sonen Jimmy. Lillemor gick dock bort för fyra år sedan, och Nils-Åke kom att bli änkling.

När han den 11 februari själv somnade in var det efter en tids sjukdom i form av bukspottkörtelcancer.

Bland hans närmsta finns sonen Jimmy med sambo, barnbarnet Loke samt brodern Per-Olof med familj.