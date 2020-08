DÖDSFALL: Till minne av omtyckta språkläraren: ”Var man osäker frågade man Astrid”

Vi är många som hade förmånen att arbeta tillsammans med Astrid under en lång tid på Lindeskolan. Astrid kom till Lindeskolan 1977 då hon började sin tjänstgöring som lärare i svenska och engelska. Hon var en stor tillgång i kollegiet med sina goda språkkunskaper. Var man osäker på vad som var rätt eller fel i svenskan frågade man Astrid. En period bistod hon Bergslagsposten med språkgranskning.

Astrids språkbegåvning och strävan att alltid lära sig mer gjorde att hon tidigt studerade ryska och senare fortbildade sig i svenska som andraspråk och i latin. Efter ett antal år på Lindeskolan undervisade Astrid både i ryska och latin för elever på olika program. För dessa språkelever ordnade hon även uppskattade studieresor till Sankt Petersburg och till antikens Rom.

Astrid tog sig ständigt an nya utmaningar. Under några år på 1990-talet arbetade hon vid universitetet i Norwich, England som utlandslektor i svenska. Astrids kunskaper i svenska som andraspråk kom även till nytta vid högskolan i Örebro där hon hade kurser i svenska för utländska studenter under ett antal år. För Göteborgs kommun drev Astrid utbildningar för personal inom vården, som fick ta del av hennes gedigna kunskaper om hur insikter i kommunikation förbättrar relationer på en arbetsplats.

Successivt lämnade Astrid Lindeskolan och specialiserade sig på svenskundervisning för regionens nyanlända läkare vid lasaretten i Lindesberg och Örebro, men även i Karlskoga åren före pensionen 2017. Det var inte lätt att ersätta Astrid då hon slutade. Hon var något av en pionjär och utarbetade undervisningsmaterial som bidrog till att många läkare nådde godkänd nivå i svenska språket.

Familj, släkt och vänner fick också del av Astrids tid. Ett stort antal resor blev det under åren tillsammans med Ove på vespa, tågluffande och ibland kom vykort från ovanliga resmål som Vitryssland eller Georgien. Med värme berättade Astrid om resor de gjorde tillsammans med barnbarnen eller om en släktträff i Vretens kursgård. Astrid månade om sin man, sina döttrar, deras familjer och hon fanns där även för många andra i sin omgivning.

Astrids nyfikenhet och vilja att vara verksam tog inte slut efter ett långt yrkesliv. Hennes intresse för språk gjorde att hon läste italienska och förkovrade sig samtidigt i italiensk matlagning. Dessutom hann hon med att släktforska och fördjupa sig i gångna generationers livsöden.

Sitt engagemang för nyanlända behöll Astrid in i det sista. Hon var engagerad i Röda Korsets språkcafé för nyanlända och hjälpte på sin fritid flera vänner med svenska språket både i Lindesberg och i Stockholm.

Vi minns Astrid som en glad, generös och omtänksam vän som alltid delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Astrid hade stor integritet och var en person som man kunde prata med om allt. Vi bär med oss många fina minnen av vår tid tillsammans, pratstunder i fikarummet eller samtal runt ett middagsbord.

Vi är tacksamma över att fått känna henne samtidigt som saknaden och tomheten är stor. Alldeles för tidigt gick Astrid bort från sin kära familj, sina släktingar och vänner. Må vi kunna bevara och förvalta Astrids generositet, nyfikenhet, klokhet och kärlek till livet.

Karin Smed-Gerdin

Lars-Åke Smed

Marieann Kaliff Almqvist

