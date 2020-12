DOKUMENT: De ligger bakom Degerfors succé – personerna som gjorde allsvenska drömmen till verklighet

När superettan 2019 var färdigspelad landade Degerfors IF ynka tre poäng från kvalplatsen upp till allsvenskan. Närmare hade man aldrig kommit – även om man varit och nosat på toppen förr. 2011 slutade man fem poäng från kval, 2013 sex poäng ifrån.

Med en ny tro på den allsvenska drömmen, och tack vare det listiga truppbygget inför 2020, insåg många snart att det rödvita gänget satt på ett läge det nog skulle dröja länge innan man fick igen.

Då greppade Degerfors fast i chansen med näbbar och klor, gick som ett ånglok genom den svenska andraserien – och säkrade ett direktavancemang till allsvenskan.

Hur gick det till? Här är nyckelpersonerna som gjorde det omöjliga möjligt.

► Patrik Werner

Ålder: 44 år.

Funktion: Sportchef

Historia: Tidigare spelare och huvudtränare i Degerfors IF.

Kommentar: Det fanns ett Degerfors IF innan Patrik Werner, och det finns ett annat efter Patrik Werner. Den enskilt viktigaste personen bakom det allsvenska avancemanget, och det med god marginal.

Werner förde in ett modernare, och mer tekniskt spelsätt tillsammans med sin assisterande Jonas Lindskog, när han från 2009 till sommaren 2016 var huvudtränare. Ett arv som sedan dess förvaltats av de som axlat tränarrollen i klubben.

Men sin riktigt stora gärning har Patrik Werner gjort som sportchef. Gång efter gång har han fått bygga nytt – alltid med små medel, en räv bakom örat och en dåres envishet. Den ständiga filosofin: att hitta guldkorn i lägre divisioner. Flera års slit med truppbygget ledde till sist fram till att precis allt, helt plötsligt föll perfekt på plats inför säsongen 2020.

Utan Patrik Werner är det så gott som omöjligt att se hur avancemanget till allsvenskan kunnat gå vägen.

► Suzanne Hällström

Ålder: 64 år.

Funktion: Klubbchef.

Historia: Tidigare ordförande i Degerfors IF.

Kommentar: Inför 2020 tog Degerfors fram en befattning som klubbchef och tillsatte Suzanne Hällström, som klev på 1 januari. Men Hällström har funnits med bakom kulisserna i många år, bland annat som styrelsemedlem och ordförande.

Med sin bakgrund som styrelseledamot även i föreningen Svensk elitfotboll, näringslivschef i Degerfors kommun och stor supporter till Degerfors IF var hon förmodligen en svårslagen kandidat till klubbchefsjobbet. Har i många år jobbat med ett outtröttligt driv för att Degerfors åter ska bli en allsvensk klubb.

► Tobias Solberg

Ålder: 39 år.

Funktion: Tränare.

Historia: Tidigare spelare, lagkapten och assisterande tränare i Degerfors IF.

Kommentar: Meste spelare genom tiderna med sina 435 matcher för klubben. Sköt Degerfors upp till superettan i kvalet mot Umeå 2004, och sluter cirkeln genom att leda laget till allsvenskan som tränare 16 år senare.

Tog tillsammans med bästa vännen Andreas Holmberg över rodret inför säsongen 2020, efter tre säsonger som assisterande bakom Stefan Jacobsson. Anses av många vara en av klubbens största ikoner genom tiderna, och står för lika mycket hjärta som hjärna i sitt ledarskap. Driver på med en oerhört anfallsglad och vågad fotboll.

► Andreas Holmberg

Ålder: 36 år.

Funktion: Tränare.

Historia: Tidigare spelare och assisterande tränare i Degerfors IF.

Kommentar: Den här göteborgaren kom till Degerfors från Qviding för 13 år sedan, och blev kvar. Som spelare hann han vara både mittfältare och försvarare, och gjorde över 200 matcher för klubben. Klev på som assisterande tränare tillsammans med Tobias Solberg inför säsongen 2017, och blev ena halvan av huvudtränarduon när Stefan Jacobsson lämnade efter 2019.

De båda tränarna har hyllats för sina förmåga att hålla spelarna fokuserade och kvar på jorden under succésäsongen 2020. Holmberg verkade fullkomligen avsky att behöva prata om avancemang med media innan det var teoretiskt klart.

► Stefan Jacobsson

Ålder: 54 år.

Funktion: Tidigare tränare i Degerfors IF, numera i Gais.

Historia: Jobbade tidigare på fotbollsgymnasiet i Degerfors och ledde ungdomsakademin i Degerfors IF.

Kommentar: Tog över som tränare sommaren 2016, under ett tufft år då Degerfors med bara en poängs marginal undvek kval ner till division 1. Startade därefter en trend spikrakt uppåt, med en stabil åttondeplacering nästkommande år. 2018 klättrade man ytterligare ett hack i tabellen, och kom sjua. Under Jacobssons sista säsong som huvudtränare, 2019, slutade man femma med bara tre poäng upp till den allsvenska kvalplatsen.

Stefan Jacobsson rattade med säker hand och taktisk list ett Degerfors som bit för bit hamnade på rätt köl, och måste creddas när klubben till sist tagit det sista klivet upp till högstaligan.

► Oliver Ekroth

Ålder: 28 år.

Funktion: Mittback och lagkapten.

Historia: Spelade tidigare i Oskarshamns AIK, Sandvikens IF, Västerås SK och Kristianstad FC. Kom till Degerfors IF inför säsongen 2018.

Kommentar: Det här granitblocket till försvarare är i princip omöjligt att flytta på. Håller undan, styr och ställer, och leder Degerfors bakifrån och uppåt i banan. En av de absolut skickligaste spelarna klubben haft på senare år.

Utöver det hyllas han för sina ledaregenskaper i klubben, och axlar kaptensrollen på ett alldeles galant sätt. Sportchefen Patrik Werner har tidigare berättat att det var när Oliver Ekroth förlängde inför säsongen 2020, som han visste att han aldrig tidigare suttit på en bättre Degerforstrupp.

► Johan Bertilsson

Ålder: 32 år.

Funktion: Mittfältare och tvåa i superettans skytteliga.

Historia: Har spelat i Carlstad United, Kalmar FF, Jönköpings Södra, Zagliebe Lubin, Gefle IF, Östersunds FK, Dalkurd FF och Örebro SK. Gör sin tredje sejour i Degerfors IF, där han först spelade 2007–2010, och sedan blev inlånad från Kalmar under 2013. Kom tillbaka inför säsongen 2020.

Kommentar: Många klubbar på det här cv:t, men av någon anledning är det nästan bara i Degerfors det har stämt på riktigt. Johan Bertilsson och Stora Valla har alltid varit en oslagbar kombination, och säsongen 2020 var inget undantag.

Har varit nyttig med sina fina fötter, goda spelförståelse och rutin, men framför allt har han fått utdelning poängmässigt – med sina 19 mål och fem assist på 29 matcher. Bertilsson kom till Degerfors i en bytesaffär mellan ÖSK och Degerfors, där Erik Björndahl gick i motsatt riktning och Degerfors fick en peng i mellanskillnad.

► Victor Edvardsen

Ålder: 24 år.

Funktion: Anfallare och trea i superettans skytteliga.

Historia: Har tillhört IFK Göteborg, Utsiktens BK, Elverum, Stenungsunds IF, IK Oddevold och Karlstad BK. Kom till Degerfors IF inför säsongen 2020.

Kommentar: Var en dokumenterat stark målskytt redan innan han kom till Degerfors. Sköt upp Karlstad BK till division 1 med helgalna 25 mål på 24 matcher. 2019 gjorde han 14 mål på 29 matcher i den svenska tredjeligan, och fick Patrik Werners ögon på sig.

Och den här värvningen lär sportchefen inte ångra. 16 mål och nio assist på 29 matcher, och dessutom med en himla lojalitet i spelet. Får kanske också ett par bonuspoäng på Bruket för att han påminner en del om den gamle måltjuven Peter Samuelsson.