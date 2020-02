DOKUMENT: NA följde Nils-Görans karriärbyte: ”Jag fick börja med att begrava min egen far”

Jag går in till Nerikes Begravningsbyrå på Olaigatan. Lokalen är möblerad med stilmöbler från mitten av 1900-talet som ger en känsla av ett äldre hem snarare än ett kontor. Det är skurna trädetaljer, stoppade stolar och små fina dukar.

Nils-Göran Hargefeldt hälsar välkommen och vi slår oss ner vid en soffgrupp. Jag blir serverad kaffe i en vacker blå kaffekopp med en liten virkad duk mellan fatet och koppen. Till kaffet finns en hembakad kaka.

Det är så här han vill ha det på sin begravningsbyrå, Nils-Göran Hargefeldt. De som kommer hit ska känna sig hemma och bekväma när de är på besök, säger han.

Många val i en svår situation

De flesta besök hos hans begravningsbyrå handlar om att någon anhörig har gått bort och nu ska begravas. Sorgen ska få en ceremoniell form via begravningen och mycket handlar om val: Vilken kista, vilka blommor, lokal, psalmer, förrättare, minnesstund - bland annat. Många gånger är det val som man aldrig ens tänkt på. Till detta kommer frågor om bouppteckning och arv.

- Det får ta den tid det tar, i allt vi gör. Det viktiga är att det blir värdigt, säger Nils-Göran.

Nu är jag inte där som privatperson utan som reporter för att prata med Nils-Göran Hargefeldt om hans livsförändring, mitt i livet.

35 år på Posten

- Jag växte upp i en pastorsfamilj och som alla pastorsfamiljer flyttade vi runt. Min mor dog när hon bara var 50 år gammal och jag tror det har påverkat mig mycket. Jag var 22 år då, säger han.

Redan på den tiden ville han arbeta på en begravningsbyrå men livet kom emellan, kan man säga. I stället blev det 35 år på Posten.

- Jag började som brevbärare och de sista tio åren arbetade jag som produktionschef. Jag sökte jobb på begravningsbyrå när döttrarna var små men kom fram till att det inte funkade med familjesituationen då. Arbetet på en begravningsbyrå skulle kräva en hel del frånvaro under kvällar och helger, förklarar han.

Öppen frågade öppnade dörren

I stället var den en öppen fråga som fick honom att åter börja fundera på sina livsval, många år senare.

- En släkting frågade mig " Vad skulle du göra om du inte jobbade på Posten?" Svaret var lika överraskande som självklart: " Då skulle jag jobba på en begravningsbyrå", svarade jag.

- Då fortsatte hon och sade helt enkelt att "Gör det då, byt jobb". Det var 2013 och blev starten på min resa, berättar Nils-Göran.

Han började med att "prya" på en begravningsbyrå i några dagar för att ta reda på om det var som han tänkt sig. Efter det visste han att det var det här han ville arbeta med.

Hörde mig säga att jag ville sluta

- Under ett utvecklingssamtal på Posten, hörde jag mig själv säga att jag ville sluta. Det var i samband med en omorganisation. Så blev det också. Jag hade förmånen att gå in i ett omställningsprogram med hjälp av Trygghetsrådet, med lön under ett år. Det gjorde att jag kunde söka jobb på heltid.

Nils-Göran började jobbraggandet med att besöka de olika begravningsentreprenörerna i Örebro.

- Ägarna till Nerikes Begravningsbyrå hade så smått börjat tänka på att sluta och vi höll kontakten. Nästan två år senare blev det så att jag tog över företaget. Det var den första augusti 2015.

Nils-Görans första uppdrag som ägare och begravningsentreprenör blev verkligen annorlunda.

Pusselbitarna föll på plats

- Jag fick ta hand om begravningen av min egen far.

- Min far var 91 år. När han gick bort i juli 2015 tog jag begravningsbilen och tillsammans med min syster åkte vi till Gränna och tog hand om honom. Det kändes helt rätt och naturligt men samtidigt också väldigt speciellt. Men det gjorde också att jag kände mig helt säker på att jag gjorde rätt när jag började som begravningsentreprenör. Pusselbitarna föll på plats.

Nils-Göran säger att han inte ångrat sitt spårbyte mitt i livet en enda dag.

En smekning på kinden

- Jag kände att jag var färdig och hade gjort mitt på Posten. Där var min agenda inplanerad månader i förväg. Numera vet jag bara hur de närmaste veckorna ser ut. Det trivs jag med. Arbetet känns väldigt betydelsefullt och meningsfullt.

Här vill han framhålla arbetskamraten Lillemor Almstedt som funnits i företaget länge och även arbetat tillsammans med de förra ägarna.

Som begravningsentreprenör får han ju inte bara ta hand om sörjande utan också om den som avlidit. I bland ska personen hämtas på ett äldreboende, ibland i hemmet. För mig låter det lite overkligt, nästan lite läskigt, men så ser inte Nils-Göran det hela. Han redogör för hur han jobbar och hur han alltid avslutar med att stryka den döda över kinden innan locket på kistan stängs. Han återkommer till värdigheten och respekten flera gånger under hela vårt samtal.

- Det som kan vara tufft är när det handlar om barn och unga personer som gått bort. De är ju bara i början på livet.

Stora förändringar

Efter Nils-Görans yrkesbyte har det även skett förändringar i det privata livet. Han är numera sambo och förlovad med sin ungdomsförälskelse, Ewa Thorén, som också hjälper honom i arbetet på begravningsbyrån.

- Jobbet har lärt mig att uppskatta livet på ett helt annat sätt än förut, att inte ta något för givet. Livet är så skört. Många pratar om vad de ska göra "sen" men vi vet inte ett dugg om vad som händer "sen". Livet går inte i repris som en del brukar säga.