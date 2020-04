DOKUMENT: Så hittade sexdömda toppchefen sina offer i Örebro – tog bilder på barn i lokal förening: ”Total överraskning”

Mannen, som är i 50-årsåldern, har haft flera högre positioner inom svenskt näringsliv.

När han greps av polisen i höstas var han vd på ett företag med 200 anställda. I januari dömdes han för sexuella brott mot tre unga tjejer, bland annat utnyttjande av barn för sexuell posering och köp av sexuell handling av barn, samt för grovt barnpornografibrott.

Av sin omgivning beskrivs han som en omtänksam familjefar och engagerad medlem i en lokal barn- och ungdomsförening. Men polisens förundersökningsprotokoll tecknar en bild av en person som ofta och aktivt letar efter unga, ofta trasiga tjejer som han kan utnyttja sexuellt.

– Det kom som en total chock för samtliga medlemmar när vi fick veta vad han gjort sig skyldig till. Vi hade aldrig kunnat ana det, säger ordföranden i den förening där han har varit aktiv.

En av tjejerna i förundersökningen berättar att hon och mannen har sex redan första gången de ses och att hon får betalt för det. Med tiden vill mannen prova hårdare sex. Hon tycker inte om det men går med på det. Hon känner sig utsatt och i och med att han betalar upplever hon att hon inte vågar säga ifrån.

Han binder henne och sätter på henne ögonbindel och en sorts munkavle och använder olika sexredskap på henne. Först efteråt får hon reda på att han även har fotograferat henne. Hon är vid tillfället 16 år. Mannen erkänner handlingarna men hävdar att han inte visste att hon var under 18 vid tillfället.

En annan av tjejerna, som också är 16 när de träffas, berättar att hon kommer upp i hans övernattningslägenhet i Stockholm och ser en massa sexredskap framlagda på ett bord. Han sätter fast henne i en möbel med handbojor och förser henne med ögonbindel. Han filmar och fotograferar flickan i utsatta situationer. Vid ett annat tillfälle när de har sex kallar han henne för "diverse hemska saker", säger hon i förhör. Mannen förnekar att de två skulle ha haft samlag och hävdar att han inte kände till att tjejen var under 18 vid tillfället.

En tredje tjej berättar att när de är tillsammans köper han klänningar, leksaker och gosedjur till henne. Han tar på henne och fotograferar bland annat hennes bröst, men hon låter honom inte ha sex med henne. Mannen erkänner ansvar för utnyttjande av barn för sexuell posering. Han erkänner också köp av sexuell handling av barn, men inte under så många tillfällen som åklagaren gör gällande. Hon är också 16 år.

Gemensamt för de flickor som han är dömd för att ha utnyttjat, och även andra tjejer som förekommer i förundersökningsprotokollet men aldrig kommer upp i rätten, är att de har någon typ av självskadebeteende, ätstörningar eller drogproblematik. De har fått kontanter och gåvor av mannen, som de träffat på sajter för så kallad "sugardejting", ett arrangemang som går ut på att den ena parten betalar den andra för umgänge.

I polisens beslag hittas bland annat ett sorts register där mannen tycks ha sparat dokumentation i form av bilder och skriftliga omdömen kring sina offer. Registret omfattar cirka 40 unga tjejer. Han beskriver bland annat ingående en ung tjej som han utnyttjat sexuellt medan hon varit helt borta. Den tjejen förekommer i utredningen men fallet tas aldrig upp i tingsrätten. Hon minns inget av att hon hade sex i hans lägenhet. Hon berättar i förhör att hon tog tunga droger, bland annat heroin, under den aktuella perioden.

Mannen säger själv att registret bara handlar om hans fantasier, men mycket av det han menar är fantasier stämmer med polisens dokumentation av verkliga händelser.

Av förundersökningen får man bilden av en brottslig verksamhet som drabbat betydligt fler tjejer än de tre som fall som kom upp i Örebro tingsrätt och som han dömdes för. Detta under lång tid och i flera olika länder. Han tycks träffa unga tjejer på nätet, träffa dem mot betalning och under en längre tid manipulera dem till att starkare knyta an till honom.

I flera av de dokumenterade fallen binder han, piskar och fotograferar tjejerna. Runt omkring honom tycks det finnas ett nätverk av medbrottslingar, både män och kvinnor. I vissa fall som dokumenteras i förundersökningen sprider han också de bilder på de övergrepp som han själv har framställt.

I en privat konversation som polisen sparat berättar mannen att hans sexuella partners "i fantasin" får vara från 10–11 år. Han skickar även bilder på tjejer som han hävdar var 14–15 när han tog dem, men: "Lurigt med filmer numera, sparar inget som är under 15 [år]".

Trots att mannen verkat ha försökt sopa igen många digitala spår när polisen häktar honom och gör sina beslag, och trots att en del av hans lagringsmedier är så väl krypterade att polisen inte kan undersöka dem, hittas 675 filmer och bilder i hans ägo med sexuella övergrepp på barn. Drygt 400 av dem bedöms av rätten som grovt barnpornografiska. Polisen skriver i sin granskning av övergreppsmaterialet att "en del av det grova materialet visar våldtäkter på små barn, uppskattningsvis inte äldre än 5 år".

I en av mannens appar tycks han ha sparat en serie sexuella "hemläxor" som han skickat till en ung tjej, hennes svar, och deras konversationer utifrån dem.

Mannen blir aldrig konfronterad med de här anteckningarna i de dokument som finns i förundersökningsprotokollet. I januari dömdes han i Örebro tingsrätt för fyra fall av utnyttjande av barn för sexuell posering, åtta fall av köp av sexuell handling av barn, samt för grovt barnpornografibrott. Ett av barnen var hemmahörande i Örebro län. Straffet blev ett års fängelse och skadestånd till de tre flickorna som var målsägande.

För personer i hans omgivning kom domen som en total överraskning. Han var under flera år aktiv i en barn- och ungdomsförening. Han uppfattades som en engagerad person som ställde upp för föreningen och hjälpte bland annat till att skjutsa barn. När föreningen hade dålig ekonomi gick han in med mycket pengar för att rädda den från konkurs.

– När polisen kontaktade oss kom det som en total överraskning. Vi agerade direkt och avsatte honom från hans uppdrag. Han fick även vistelseförbud i våra lokaler. Vi har samarbetet i utredningen och varit polisen behjälplig, säger föreningens ordförande.

När han greps av polisen gick föreningen ut med information till alla medlemmar.

– Självklart reagerade många föräldrar med oro och ställde frågor.

Enligt föreningens ordförande har de inte fått några signaler om att barn inom verksamheten har utsatts för närmanden från mannen.

Förra året sov han som ensam vuxen med ungdomarna på ett läger. I hans mobiltelefon hittade polisen flera bilder som han tagit på barnen, bland annat en flicka på nio år, klädd i trosor och tröja när hon badar. En av bilderna är inzoomad på hennes underliv. Men tingsrätten har bedömt att det inte kan betraktas som barnpornografi.

Om mannen vill återvända till föreningen efter avtjänat fängelsestraff är han inte välkommen tillbaka.

– Det är otänkbart. Hans handlingar och värderingar är inte förenliga med idrottens värdegrund, säger ordföranden.

Mannen har överklagat domen till Göta hovrätt. Han yrkar på ett lägre straff eller frivård med hänvisning till att bevisningen har värderats felaktigt och det kan inte ställas utom allt rimligt tvivel att han inte kände till att flickorna var under 18 år. Han motsätter sig även skadeståndskravet till flickorna.