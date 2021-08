Döms till fängelse för sexuellt utnyttjande av barn

Mannen ska också betala 30 000 kronor i skadestånd till flickan som var under 15 år. Hon sov över hos 19-åringen och det var under natten det sexuella utnyttjandet skedde. Mannen har medgett handlingen men hävdat att han inte kände till att hon var under 15. Det anser tingsrätten helt saknar trovärdighet. Det är uteslutet att han inte skulle ha känt till att flickan var under 15 år, menar rätten. Det hade hon berättat och uppgiften fanns också på den sociala medie-plattformen som de båda använde.

”Barn under 15 år har ett behov av ett absolut skydd mot alla sexuella handlingar och att det alltid är en kränkning av barnet att utsätta det för sådana handlingar.” skriver tingsrätten i domen.

Tingsrätten dömer mannen till sex månaders fängelse för sexuellt utnyttjande av barn. Straffvärdet för gärningen är nio månaders fängelse, skriver tingsrätten, men sätts ned till sex månader eftersom han är under 21 år. Förutom 30 000 i skadestånd döms mannen också att betala 800 kronor till brottsofferfonden.